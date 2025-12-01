Όσα αποκάλυψε για το «Πόρτο Λεόνε» η Γρηγορία Μεθενίτη.

Η Γρηγορία Μεθενίτη, η Ντόρα Καμαρινού της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» έδωσε συνέντευξη στον Κυριάκο Θεοδοσίου και το «Καλύτερα δε γίνεται».

Η ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της, για τις παραστάσεις στην οποίες πρωταγωνιστεί αλλά και για την αγάπη της στα ακροβατικά.

Η Ντόρα, η Καλντεριμιτζού είναι η χαρούμενη νότα του δρόμου. Ξέρει τα πάντα για τους πάντες και «απειλεί» ότι θα τα γράψει κάποτε σε βιβλίο.

Εκτός της «δουλειάς» της, δίνει πληροφορίες και για φυλλάδια ναυτικών, για εφοπλιστικά γραφεία κλπ. Όμορφη, έξυπνη, μπριόζα, με βαθιά καλοσύνη και διάθεση να βοηθά πάντα τους αδύναμους.

«Ο ρόλος μου είναι αυτός της καλντεριμιτζούς. Είμαι χωρίς αφεντικό, δεν μου επιτρέπουν καν να μπω μέσα στο καμπαρέ (Πόρτο Λεόνε), όποτε μπαίνω και όποτε θα με δείτε να μπαίνω… Υπάρχουν πολύ ωραία επεισόδια που έρχονται που μπαίνουμε στο καμπαρέ, στα κρυφά» εξηγεί.

Για το ρόλο της Ντόρας αλλά και των γυναικών που έκαναν αυτό τα επάγγελμα εκείνη την εποχή, λέει: «Έχουμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής… Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή που οι γυναίκες πήραν τη δύναμη στα χέρια τους και είπανε δεν θα πεινάμε, δεν έχουμε ανάγκη από άντρες, θα το κάνουμε μόνες μας. Και άμα θέλουμε και σύντροφο, θα το στηρίζουμε εμείς οικονομικά γιατί μπορούμε».

Η Γρηγορία Μεθενίτη παίζει στην «ΗΛΕΚΤΡΑ εντός» στο θέατρο Πορεία και στο «Πιο ασφαλές σημείο στην πόλη».