Σημαντικό μέρος του υλικού που διέρρεε ο επίορκος Σμήναρχος στο Πεκίνο σχετίζεται με σχέδια του ΝΑΤΟ, γεγονός που αναβαθμίζει ουσιωδώς τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Από τον Οκτώβριο του 2025 φέρεται να παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον επίορκο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος έναντι χρηματικής αμοιβής μετέδιδε ευαίσθητες διαβαθμισμένες πληροφορίες στην Κίνα.

Ο 54χρονος διοικητής της 128 ΣΕΤΗ κρατήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αερονομία στον Καρέα, ενώ από νωρίς το πρωί ανακρίνεται στο Αεροδικείο, όπου και φέρεται να ομολόγησε πλήρως τις πράξεις του, υποδεικνύοντας μάλιστα ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ΕΥΠ έλαβε ενημέρωση για τη δράση του συγκεκριμένου στελέχους από την CIA και ξεκίνησε παρακολούθηση, συγκεντρώνοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία για την κατασκοπευτική δράση του σε βάρος της χώρας και των συμμάχων της, ενημερώνοντας παράλληλα το ΓΕΕΘΑ.

Η επιχείρηση της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων «counterintelligence», που διεξάγονται από το 2014 μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ Κίνας ή Ρωσίας και εις βάρος των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τέσσερις ύποπτοι για κατασκοπεία συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες και στην Γαλλία: Στη έρευνα που διεξήχθη σε διαμέρισμα Airbnb στην περιοχή Ζιρόντ αποκαλύφθηκε «ένα σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικές κεραίες που επιτρέπουν τη λήψη δορυφορικών δεδομένων». Η εγκατάσταση κατέστησε δυνατή την υποκλοπή «ανταλλαγών μεταξύ στρατιωτικών οντοτήτων» ανέφερε η Εισαγγελία.

Με εξειδίκευση και πιστοποίηση του ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, ο Διοικητής της βάσης στο Καβούρι είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξη. Πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι, εξάλλου, ήταν αποσπασμένος στο επιτελείο Γ4, που είναι η πληροφορική επικοινωνία.

Ο 54χρονος έστελνε με κωδικοποιημένο και διαβαθμισμένο τρόπο - πολύ δύσκολο να εντοπιστεί - ό,τι πληροφορία είχε στην Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα, έγγραφα και σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων αποστέλλονταν μέσω ειδικής συσκευής που φωτογράφιζε και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα αρχεία απευθείας στην Κίνα. Η συσκευή και άλλα ψηφιακά αποδεικτικά έχουν κατασχεθεί και θα υποβληθούν σε περαιτέρω ανάλυση.

Ο αξιωματικός διαθέτει εξειδίκευση και πιστοποίηση ΝΑΤΟ στις τηλεπικοινωνίες και είχε πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες τόσο στην προηγούμενη επιτελική θέση του όσο και πρόσφατα, σε σχέδια και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας της Π.Α., τα οποία απέστελλε στους Κινέζους.

Σημειώνεται πως η ζημία από τη δράση του είναι εθνική και συμμαχική, λόγω της διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων, ενώ παραμένει ασαφές αν τα διαβαθμισμένα έγγραφα παρέμειναν στην Κίνα ή διακινήθηκαν περαιτέρω έναντι χρηματικού αντιτίμου.