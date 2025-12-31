Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για τις αλυσίδες στα χιόνια.

«Λευκή» θα είναι η Πρωτοχρονιά σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας, όπου πέφτουν χιόνια.

Η χιονόπτωση όμως φέρνει και προβλήματα. Λόγω των καιρικών συνθηκών, κατά τις νυχτερινές ώρες η κυκλοφορία στον δρόμο Κύμης- Αλιβερίου επιτρέπεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima. Παράλληλα, συνίσταται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η αυξημένη προσοχή των οδηγών.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του τελεφερίκ.

Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για τις αλυσίδες

Η Αστυνομία συμβουλεύει τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται η χρήση τους.

Σχετικά με τη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

- Όσο περισσότερη επιφάνεια του πέλματος του τροχού καλύπτεται με αλυσίδα, τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυση, καθώς η επιφάνεια του τροχού που πλέον έχει αποκτήσει τα εξογκώματα της αντιολισθητικής αλυσίδας μπορεί να «πιάσει» στο χιόνι ή τον πάγο και να κινήσει το όχημα.

- Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χρησιμοποιούνται μόνο όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το όχημα κινείται σε καθαρό οδόστρωμα, καθώς προκαλούν φθορές τόσο στα ελαστικά, όσο και στο οδόστρωμα.

- Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

- Κατά τη χρήση τους, οι κινήσεις του οδηγού πρέπει να είναι απαλές, διότι μπορεί οι κινητήριοι τροχοί να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους τροχούς.

- Η ταχύτητα που ενδείκνυται να κινείται ένα όχημα όταν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 με 30 χλμ./ ώρα.

- Για την τοποθέτηση και συντήρηση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να συμβουλεύονται αντίστοιχα τις οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης που διαθέτουν.

- Οι σωστά τοποθετημένες αλυσίδες πρέπει να δείχνουν και να είναι «τεντωμένες».