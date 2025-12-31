Σε λευκό κλοιό η Πάρνηθα, τι να προσέξουν οι οδηγοί.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του τελεφερίκ λόγω της χιονόπτωσης που προηγήθηκε και του παγετού που αναμένεται με τις θερμοκρασίς να κινούνται υπό του μηδενός.

Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του Καζίνο λόγω των επικίνδυνων συνθήκων για την κίνηση των οχημάτων. Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την Πάρνηθα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Xιόνισε για τα καλά και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία με το κεντρικό βουνό της Αττικής στα λευκά παραμονές Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με την τροχαία η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος του τελετεφερίκ και πάνω, καθώς λόγω των χαμηλών θερμοκρασίων δημιουργείται παγετός. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού και αύριο αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Πάρνηθα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύεται από ισχυρούς βοριάδες, που ενισχύουν το αίσθημα του κρύου, καθώς και από ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν φαινόμενα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χειμερινές αυτές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως και το πρώτο 24ωρο του νέου έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει θεαματική βελτίωση το σαββατοκύριακο, με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.

Τι να προσέχουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αλυσίδες

Η Ελληνική Αστυνομία συμβουλεύει τους οδηγούς, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών φαινομένων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται η χρήση τους. Σχετικά με τη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι :

Όσο περισσότερη επιφάνεια του πέλματος του τροχού καλύπτεται με αλυσίδα, τόσο καλύτερη είναι η πρόσφυση, καθώς η επιφάνεια του τροχού που πλέον έχει αποκτήσει τα εξογκώματα της αντιολισθητικής αλυσίδας μπορεί να «πιάσει» στο χιόνι ή τον πάγο και να κινήσει το όχημα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χρησιμοποιούνται μόνο όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το όχημα κινείται σε καθαρό οδόστρωμα, καθώς προκαλούν φθορές τόσο στα ελαστικά, όσο και στο οδόστρωμα.

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Κατά τη χρήση των, οι κινήσεις του οδηγού πρέπει να είναι απαλές διότι μπορεί οι κινητήριοι τροχοί να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους τροχούς.

Η ταχύτητα που ενδείκνυται να κινείται ένα όχημα όταν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 με 30 χλμ/ ανά ώρα.

Για την τοποθέτηση και συντήρηση των αντιολισθητικών αλυσίδων οι οδηγοί θα πρέπει να συμβουλεύονται αντίστοιχα τις οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης που διαθέτουν.

Οι σωστά τοποθετημένες αλυσίδες πρέπει να δείχνουν και να είναι «τεντωμένες».

