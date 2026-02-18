Σε εθνικό επίπεδο, διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε 205 τοποθεσίες σε 10 νομούς, επηρεάζοντας συνολικά πάνω από 166.000 νοικοκυριά.

Έντονα προβλήματα έχουν προκληθεί σήμερα στην εναέρια κυκλοφορία στη Ρουμανία, ενώ πολλά τμήματα δρόμων έχουν κλείσει, όπως και σχολεία, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων συνοδευόμενων από χιονοθύελλες στο κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

«Πρόκειται για σοβαρό καιρικό φαινόμενο. Είναι ίσως το πιο σφοδρό επεισόδιο του χειμώνα αυτού», δήλωσε η Φλορινέλα Γκεοργκέσκου, η διευθύντρια προβλέψεων της ρουμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας στο δίκτυο Digi24.

{https://www.youtube.com/shorts/o437k9So1oo}

Στις 11:00 ώρα Ελλάδος κανένα αεροπλάνο δεν είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου όπου στρώμα χιονιού τριάντα εκατοστών κάλυπτε τους δρόμους, ενώ οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν, πέντε εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια και δύο διάδρομοι έκλεισαν στο διεθνές αεροδρόμιο Ανρί Κόαντα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

{https://www.youtube.com/shorts/gYUoqNNsO9I}

Στο Βουκουρέστι έχει διαταραχθεί η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα τρένα που έφταναν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είχαν πάνω από έξι ώρες καθυστέρηση, σύμφωνα με το AFP.

Τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών έχουν κλείσει σε νομούς, ανακοίνωσε παράλληλα το Κέντρο Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία της ρουμανικής Αστυνομίας.

{https://www.instagram.com/reel/DU3y4XECLDa/}

Στη ρουμανική πρωτεύουσα, τα σωστικά συνεργεία επενέβησαν για να απομακρύνουν ιδίως 241 δέντρα και 18 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος που έπεσαν υπό το βάρος του χιονιού, όπως και οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

{https://www.youtube.com/shorts/Dp6V2RN1haE}

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ