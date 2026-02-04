Ο ασθενής, διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση, αφίχθη στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη ΜΕΘ για περαιτέρω νοσηλεία.

Το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε σήμερα, την προγραμματισμένη αεροδιακομιδή επαναπατρισμού και του τρίτου Έλληνα τραυματία, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα μετά το τραγικό δυστύχημα με επτά νεκρούς. Ο ασθενής, διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση, αφίχθη στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε με Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία.

Συγκεκριμένα, στις 8:15 πμ, το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα και την ολοκλήρωση της ιατρικής παράδοσης-παραλαβής του ασθενούς από το τοπικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 12:35 μμ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Εκεί, Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, στελεχωμένη με ιατρό και διασώστες, ανέλαβε την άμεση διακομιδή του προς το ΓΝ «Γ. Παπαγεωργίου», όπου το προσωπικό είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή και τη συνέχεια της νοσηλείας του.

Η αποστολή οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν σε διαρκή επαφή με το υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την ελληνική πρεσβεία στη χώρα, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προγραμματιστεί η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό κρίθηκε ιατρικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας (ΚΕΠΥ-ΒΕ/ΕΚΑΒ), σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών και το Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τον πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό όλων των σταδίων της διαδικασίας, από τον προγραμματισμό της πτήσης και την ιατρική παραλαβή έως την υποδοχή στο αεροδρόμιο και την ασφαλή διακομιδή στο νοσοκομείο.