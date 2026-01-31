Η στάση της Προεδρίας της Δημοκρατίας που προκαλεί απορίες αλλά και μεγάλες αντιδράσεις.

Μεγάλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της Προεδρίας της Δημοκρατίας να εκδώσει (και σωστά) ανακοίνωση για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ αλλά όχι για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Παρά τις αντιδράσεις η Προεδρία, δυστυχώς, δεν έπραξε κάτι που να δείχνει ευαισθησία για τις νεκρές εργάτριες.

Γιατί άραγε;

Τόσοι νεκροί κάθε χρόνο στους χώρους δουλειάς μια ανακοίνωση της Προεδρίας θα έδινε ίσως τον τόνο πως η πολιτεία δεν πρέπει να κρίνει τα μάτια στα εγκλήματα που συντελούνται, συνήθως επειδή μπροστά στο κέρδος δεν μετρά η ανθρώπινη ζωή.

Όπως συνέβη και στα Τρίκαλα.

Κρίμα..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.