Μεγάλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο εξακολουθεί να προκαλεί η στάση της Προεδρίας της Δημοκρατίας να εκδώσει (και σωστά) ανακοίνωση για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ αλλά όχι για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο των Τρικάλων.
Παρά τις αντιδράσεις η Προεδρία, δυστυχώς, δεν έπραξε κάτι που να δείχνει ευαισθησία για τις νεκρές εργάτριες.
Γιατί άραγε;
Τόσοι νεκροί κάθε χρόνο στους χώρους δουλειάς μια ανακοίνωση της Προεδρίας θα έδινε ίσως τον τόνο πως η πολιτεία δεν πρέπει να κρίνει τα μάτια στα εγκλήματα που συντελούνται, συνήθως επειδή μπροστά στο κέρδος δεν μετρά η ανθρώπινη ζωή.
Όπως συνέβη και στα Τρίκαλα.
Κρίμα..
Τ.Τε.