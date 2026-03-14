Τέσσερις ερωτήσεις-απαντήσεις για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη επισπεύδει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και επιταχύνει τις διεργασίες για την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος.

Ας δούμε τις απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα που δημιουργούνται μετά τη διαγραφή του αντιπροέδρου της Βουλής:

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΥΓΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ; Ως επίδειξη ισχύος έλαβε την απόφαση της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ως μήνυμα προς όλους τους διαφωνούντες και προκειμένου να ελέγξει περισσότερο τις εξελίξεις στο Συνέδριο. Παρά τις καθησυχάσεις της Χαριλάου Τρικούπη πως οι διαγραφές εξαντλούνται μόνο και μόνο στον αντιπρόεδρο της Βουλής είναι καταφανές πως η επιλογή της πυγμής θα συνεχιστεί και στη συνέχεια προς εκείνους που «υπονομεύουν» τον πρόεδρο του κόμματος ή εκείνους που θεωρεί ο ίδιος ότι τον υπονομεύουν. Όλα αυτά βεβαίως μετά το Συνέδριο, οπότε και ο Ν. Ανδρουλάκης φέρεται αποφασισμένος να μην επιτρέψει την "επαναφορά της εσωστρέφειας".

ΘΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ» ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ; Όλα δείχνουν πως ναι. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου είναι παρεμφερείς, ενώ οι πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» επιμένουν πως μεταξύ των δυο υπάρχει «ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή». Γενικότερα τα τηλέφωνα έχουν ανάψει, καθώς η «ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή» επεκτείνεται και σε άλλα στελέχη όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του Νίκου Παπανδρέου. Εάν με τους Χ. Δούκα και Π. Γερουλάνο συμπαραταχθεί και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι σαφές πως στο Συνέδριο οι «διαφωνούντες» θα εμφανιστούν με ενιαίο μέτωπο και με στοίχημα εάν αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα του Συνεδρίου, όπερ είναι και το πιθανότερο. Από τους «δελφίνους» πάντως σε συμπόρευση με τον πρόεδρο του κόμματος είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, παρά τις σημαντικές διαφωνίες που έχει μαζί του.

ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ; Απολύτως. Όλες οι πληροφορίες επιμένουν πως θα διαθέτει πάνω από το 60% των συνέδρων. Οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι αυτό γίνεται μέσω του υπέρμετρου αριθμού αριστίνδην συνέδρων που έχουν διοριστεί και που στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για «δικούς του ανθρώπους». Από την αρχή της εβδομάδας μάλιστα αναμένεται να ξεσπάσει και δημόσια αντιπαράθεση επί του θέματος. Σε κάθε περίπτωση όμως το Συνέδριο οργανωτικά (και μάλιστα ως προς τη σύνθεση των οργάνων που θα εκλεγούν μετά, όπως η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων) ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Το ζητούμενο ωστόσο για το ΠΑΣΟΚ είναι πώς θα βγει από το Συνέδριο, αν θα υπάρχει πραγματική συνοχή και ξεκαθαρισμένες θέσεις ή εάν η πολιτική σύγκρουση το τριήμερο του Συνεδρίου αποτελέσει την απαρχή νέων συγκρούσεων και απογοητεύσεων στην πορεία προς τις κάλπες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ: Το διάστημα έως το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο: Θα διατηρηθεί η εικόνα που θα δημιουργηθεί στο Συνέδριο ή η εσωστρέφεια θα επιστρέψει; Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν «θα ξεκολλήσει η βελόνα» στις δημοσκοπήσεις ή όχι, αλλά και από την δυναμική και το εύρος που θα αποκτήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άμα τη εμφανίσει του.