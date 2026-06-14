Η Ελβετία είχε 26 τελικές, το Κατάρ μόλις 7. Δείτε βίντεο από τα δύο παιχνίδια του Μουντιάλ.

Η Ελβετία είχε 26 τελικές, το Κατάρ μόλις 7, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μετράνε πάντα τα στατιστικά. Με γκολ του Χούχι στο 90'+4 η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι απέσπασε ιστορική ισοπαλία από τους Ελβετούς με σκορ 1-1, στο δεύτερο χρονικά ματς του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Στο «Levi's Stadium» του Σαν Φρανσίσκο μπροστά σε 68.000 θεατές, η ομάδα του Γιακίν Μουράτ προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Εμπολό, ωστόσο, δεν κατάφερε να τελειώσει το ματς με τις ευκαιρίες που είχε και στο φινάλε το πλήρωσε. Οι Καταριανοί πανηγύρισαν αυτό που δεν κατάφεραν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργάνωσαν στο σπίτι τους πριν από 4 χρόνια, να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο γκολ για τους Ελβετούς. Ο Φρόιλερ ανατράπηκε στο 14' από τον Αμπουνάντα κι ο Μαρτίνεθ έδειξε την «ασβεστένια βούλα». Τρία λεπτά μετά, ο Εμπολό σημάδεψε σωστά κι έβαλε μπσοστά στο σκορ την ομάδα του Μουράτ.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης οι Ελβετοί προσπάθησαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ για να διώξουν το άγχος από τα πόδια τους, αλλά δεν τα κατάφεραν. Απέναντι στο συγκρότημα του Χουλέν Λοπετέγκι που τα έδωσε όλα για την ισοφάριση, και τα κατάφερε στις καθυστερήσεις με την κεφαλιά του Χούχι.

Το 1-0

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Το 1-1

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Βραζιλία - Μαρόκο 1-1

Το Μαρόκο απέδειξε ότι είναι σπουδαία ομάδα και έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι στο Νιού Τζέρσεϊ. Τελικό σκορ 1-1. Το σκορ άνοιξε ο Σαϊμπάρι στο 21ο λεπτό με ωραίο σκάψιμο της μπάλας πάνω από τον Άλισον και η απάντηση ήρθε από τον «μάγο» Βινίσιους Τζούνιορ.

Το 1-1

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Το 1-0

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Την επόμενη αγωνιστική, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή (20/6, 03:30), ενώ για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου κοντράρεται με την Σκωτία (25/6, 01:00). Το Μαρόκο διασταυρώνει τα ξίφη του με τους Σκοτσέζους (20/6, 01:00) και στη συνέχεια θα παίξει με την Αϊτή (25/6, 01:00).