Όταν ο πρωθυπουργός έλεγε στη Βουλή ότι «το ελληνικό κράτος δεν προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό».

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2022 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών τόνιζε με ένταση:

«Έχω πει πολλές φορές ότι ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό. Και πάντως, εγώ δεν υπήρξα ποτέ αποδέκτης οποιασδήποτε πληροφορίας, πλην των επισήμων καναλιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που αφορούσε αποκλειστικά θέματα εθνικής ασφάλειας. Τελεία και παύλα».

Χθες, ο πρωτόδικα καταδικασθείς πλέον Ταλ Ντίλιαν, απαντώντας σε ερώτηση της Δώρας Αναγνωστοπούλου για το MEGA αναφορικά με τους πραγματικούς πελάτες της Intellexa στην Ελλάδα δήλωσε μεταξύ άλλων πως «παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου», δείχνοντας με σαφήνεια την κυβέρνηση και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν. Ένας από τους δύο δεν λέει την αλήθεια.

Είτε ο Πρωθυπουργός της χώρας, είτε ο καταδικασθείς.

