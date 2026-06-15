Το Dnews επανειλημμένα έχει ενημερώσει εδώ και μήνες για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει «φωτογραφική» τροπολογία μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να «καθαρίσει» την υπόθεση των υποκλοπών ενόψει του Εφετείου που έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.

Μετά την αποκάλυψη για ύπαρξη μέχρι και συστατικής επιστολής για την εξαγωγή του Predator, η χθεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Δημοκρατία» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά την καθαρή ομολογουμένως διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη στο briefing.

Και τούτο, διότι σύμφωνα με το πλέον διαψευσθέν ρεπορτάζ υπήρχε η σκέψη η... κυοφορούμενη τροπολογία να μην αλλάζει τις ποινές βάσης στον Ποινικό Κώδικα, προκειμένου να καταστούν εξαγοράσιμες οι ποινές των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου στο Εφετείου, αλλά απλά να διαχωρίζει ποινικά τη θέση του Ισραηλινού ιδιοκτήτη της Intellexa (και της συζύγου του), δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να δικαστούν στη χώρα τους ενώ στην Ελλάδα θα θεωρούνται αθώοι.

Πού έγκειται λοιπόν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου πως η πρόθεση για ψήφιση μίας τέτοιας τροπολογίας διαψεύσθηκε;

Σε κάποιες διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας, πριν τη σχετική διάψευση διά στόματος Μαρινάκη, πως μπορεί να έχουν και δύο έτεροι καταδικασθέντες (Λαβράνος και Μπίτζιος) χαρτιά στα χέρια τους που αποδεικνύουν πως το Predator πουλήθηκε σε ελληνική κρατική υπηρεσία. Αν κρίνουμε από την εν λόγω διαρροή, μάλλον δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με το ενδεχόμενο να πληρώσουν το μάρμαρο μόνοι τους...

Κάπως έτσι, οι δημόσιοι εκβιασμοί του Πρωθυπουργού, μέρα μεσημέρι, όχι μόνο παραμένουν στην ημερήσια διάταξη, αλλά μάλλον αυξάνονται κιόλας...

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