Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις υποκλοπές.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε και σήμερα να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «Μίλησε για «ανυπόστατες φήμες» και την ίδια ώρα με πολλή ζέση - τυχαίο; δεν νομίζουμε - υπογράμμισε ότι «δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει εικόνα».

Τα πράγματα είναι απλά: Η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να μην μπλοκάρει τη λογοδοσία κατά την προσφιλή της τακτική. Οι κ.κ. Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πουν καθαρά αν υπάρχουν «προσύμφωνα», «συστατικές επιστολές εξαγωγής» για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό predator».

Καταλήγοντας, η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνει: «Έχει κάποιον λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση; Οι «φήμες» διαλύονται στο φως».