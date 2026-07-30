Μια νέα συνεργασία που φέρνει τον πολιτισμό, τη δημιουργία και τη σύγχρονη αστική εμπειρία στο επίκεντρο.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ενώνει τις δυνάμεις της με τη ΣΤΟΑ CULTURE, τη νέα πολιτιστική πλατφόρμα που δημιουργείται στη Στοά Αρσακείου, εντός του ανακαινισμένου Μεγάρου Αρσακείου, και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο urban σημείο συνάντησης της Αθήνας.

Σε ένα από τα πιο κεντρικά και ιστορικά σημεία της Αθήνας, η ΣΤΟΑ CULTURE ανοίγει τον χώρο της στη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, τα workshops και τις βιωματικές δράσεις με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις.

Μέσα από τη συνεργασία της με τη ΣΤΟΑ CULTURE, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αγκαλιάζει και στηρίζει ενεργά αυτό το νέο εγχείρημα, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στον χώρο του πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται μέρος ξεχωριστών εμπειριών που εμπνέουν, συνδέουν τους ανθρώπους και αφήνουν ουσιαστικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Ο κος. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Chief Marketing Officer της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η στήριξη του πολιτισμού είναι μια συνειδητή και σταθερή επιλογή για εμάς. Θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί όπου γεννιούνται νέες ιδέες, όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και όπου η σύγχρονη δημιουργία αποκτά χώρο και φωνή. Η συνεργασία μας με τη ΣΤΟΑ CULTURE αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία και μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε ενεργά σε μια νέα, ξεχωριστή εμπειρία για την Αθήνα.»

Από την πλευρά του ο κος. Νικόλαος Βερβερίδης, επικεφαλής της ΣΤΟΑ CULTURE δήλωσε: «Η ΣΤΟΑ CULTURE δημιουργήθηκε για να δώσει νέα ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας και να εξελιχθεί σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, έκφρασης και συνάντησης. Η συνεργασία μας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ενισχύει ουσιαστικά αυτό το όραμα, καθώς μας ενώνει η κοινή επιθυμία να προσφέρουμε στο κοινό εμπειρίες με ποιότητα, συναίσθημα και διάρκεια.»