Με την ολοκλήρωση του concept ΣΤΟΑ στη Στοά Αρσακείου από τη Legendary Food, παραδίδεται ολόκληρο το Μέγαρο Αρσακείου στην Αθήνα.

Σχεδόν δύο αιώνες μετά την ίδρυση της «Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και εκατό χρόνια μετά τη διαμόρφωση του κτιρίου στην τελική του μορφή, το Μέγαρο Αρσακείου επιστρέφει αναγεννημένο.

Η Legendary Food, μετά από επτά χρόνια εργασιών, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ολόκληρο το έργο της ανάπλασης του εμβληματικού τοπόσημου. Ξεκινώντας από την ιστορική διαδρομή του Μεγάρου Αρσακείου, αναλύθηκαν οι σύνθετες προκλήσεις των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής, αναδείχθηκαν οι νέες, πολυδιάστατες χρήσεις και παρουσιάστηκε το ευρύτερο όραμα του εγχειρήματος. Το συγκρότημα παραδίδεται στην πόλη ως υβριδικός πολυχώρος γαστρονομίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, εμπορίου με εννέα διαφορετικές εμπειρίες κάτω από την ίδια στέγη.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος:

«Το όραμά μας για το Μέγαρο Αρσακείου πηγαίνει πολύ πέρα από μια κατασκευαστική αποκατάσταση. Είναι μια τριπλή αναβίωση: της ιστορικής Στοάς Αρσακείου, της ευρύτερης περιοχής του κέντρου και της ελληνικής και μεσογειακής κουλτούρας ως σύγχρονου τρόπου ζωής. Αυτό το στοίχημα το κερδίζουμε μαζί με τους συνεργάτες μας, χτίζοντας πάνω στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τον σεβασμό, για να επιστρέψουμε τελικά στην Αθήνα ένα κομμάτι της ταυτότητας της».

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Ένα κτίριο με μνήμη

Το Μέγαρο Αρσακείου δεν ήταν ποτέ απλώς ένα κτίριο. Από το 1836, όταν ιδρύθηκε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, μέχρι την κατασκευή του αρχικού κτιρίου για τη στέγαση Παρθεναγωγείου και την τελική του διαμόρφωση με τη Στοά Αρσακείου και τον διάκοσμο του Ernst Ziller, το συγκρότημα αυτό υπήρξε ζωντανή μαρτυρία της αθηναϊκής ιστορίας.

Στη Στοά Αρσακείου άνθισε διαχρονικά το εμπόριο, στεγάζοντας δεκάδες επιχειρηματίες της εποχής. Από το 1937, το συγκρότημα ταυτίστηκε με τις τέχνες και την κοινωνική ζωή, φιλοξενώντας τον κινηματογράφο Ορφέα και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Τη δεκαετία του '90 ανακαινίστηκε μερικώς για να στεγάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.Ύστερα, σταδιακά, η ευρύτερη περιοχή και μαζί και το κτίριο αποσύρθηκαν από τη ζωή της πόλης.

Επτά χρόνια, ένα όραμα

Η πρόκληση που ανέλαβε η Legendary Food δεν ήταν απλώς κατασκευαστική. Ήταν, πάνω από όλα, μια υπόθεση σεβασμού: στην ιστορικότητα ενός διατηρητέου συγκροτήματος, στη μνήμη της πόλης και στην υποχρέωση να επιστραφεί στους ανθρώπους της κάτι που ανέκαθεν τους ανήκε.

Η συντήρηση και αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος των 13.000 τ.μ., αποτέλεσε ένα από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα των τελευταίων ετών στο κέντρο της Αθήνας. Με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά κάθε στοιχείο συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε υποδειγματικά: οι 4 διατηρητέες όψεις, η οροφή της στοάς, τα ιστορικά δάπεδα μαρμάρου και τα κουφώματα που μεταξύ άλλων ορίζουν τον χαρακτήρα του χώρου.

Για την υλοποίηση του έργου επιστρατεύθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες πλήρους ψηφιακής αποτύπωσης του συγκροτήματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες για τη στατική και δομική του θωράκιση. Παράλληλα, το ιστορικό κτίριο αναβαθμίστηκε λειτουργικά, αποτελώντας πλέον πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης ιστορικών ακινήτων, με εκτεταμένες φυτεύσεις που ενισχύουν το πράσινο αποτύπωμά του. Σε όλο το συγκρότημα εφαρμόστηκε μια ενιαία αισθητική προσέγγιση, ενώ δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στην εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το Μέγαρο Αρσακείου ως σύνολο

Το Μέγαρο Αρσακείου επιστρέφει ως μια ολόκληρη πόλη μέσα στην πόλη. Τρεις πτέρυγες αγκαλιάζουν το ιστορικό τετράγωνο, η καθεμία με τη δική της ταυτότητα, μαζί όμως ένα αδιάσπαστο σύνολο.

Η Πτέρυγα Εμπορίου επί της οδού Σταδίου αναβιώνει αυτό που οι Αθηναίοι θυμούνται ως «περατζάδα» με σύγχρονα καταστήματα ένδυσης να δίνουν ξανά ζωή σε έναν άξονα που το κέντρο της πρωτεύουσας είχε ανάγκη.

Η Πτέρυγα Πολιτισμού, με είσοδο από την Πεσμαζόγλου, φιλοξενεί το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που θα προσφέρει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το οποίο συνεχίζει να αναπνέει στον φυσικό του χώρο, και το Europa Experience, έναν διαδραστικό κόμβο για τους θεσμούς της Ευρώπης.

Η Πτέρυγα Γαστρονομίας και Πολιτισμού, το concept ΣΤΟΑ, είναι ο παλμός που κρατά ζωντανό ολόκληρο το σύνολο: ένα οικοσύστημα, που έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία της ελληνικής κληρονομιάς και του μεσογειακού τρόπου ζωής.

ΣΤΟΑ, ο πυρήνας του έργου

Αν το Μέγαρο Αρσακείου είναι το σώμα, η ΣΤΟΑ είναι η καρδιά του. Μέσα στην Πτέρυγα Γαστρονομίας και Πολιτισμού, η Legendary Food δημιούργησε έναν πολυχώρο που οργανώνεται γύρω από πέντε πυλώνες που μαζί συνθέτουν μια ενιαία πρόταση. Δημιουργώντας ένα οικοσύστημα με 17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη, η ΣΤΟΑ μετουσιώνει το κοινό όραμα: να αναδείξει την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα ως ένα σύγχρονο τρόπο ζωής και να αποτελέσει έναν πρωτοποριακό προορισμό συνάντησης και βιωματικής ανακάλυψης στην καρδιά της Αθήνας.

Στο ΣΤΟΑ ΑΓΟΡΑ, τα ράφια δεν είναι απλώς γεμάτα προϊόντα, είναι γεμάτα ιστορίες από όλη την Ελλάδα. Φιλοξενούνται αυθεντικά ελληνικά προϊόντα διατροφής από περισσότερους από 300 παραγωγούς, μια συλλογή σπάνιου γαστρονομικού πλούτου, για τον οποίο θα έπρεπε κανείς να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της χώρας για να τον αναζητήσει.

Στο ΣΤΟΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, το φαγητό επιστρέφει στην αρχική του μεσογειακή μορφή ως πράξη κατεξοχήν κοινωνική, όχι ατομική. Τα τραπέζια φιλοξενούν μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία: από τη θαλασσινή κουλτούρα και το σύγχρονο ελληνικό μαγειρείο, έως τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, τις παραδοσιακές ζύμες και την αυθεντική ελληνική σχάρα για ποιοτικό σουβλάκι. Η εμπειρία συμπληρώνεται από παραδοσιακές επιλογές σε γλυκά και λουκουμάδες, μια εξειδικευμένη πρόταση σε ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, βασικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής, καθώς και από την εξερεύνηση ελληνικών κρασιών, εκλεκτών αποσταγμάτων και ελληνικών κοκτέιλ.

Στο ΣΤΟΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η γεύση γίνεται γνώση. Ένας σύγχρονος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στη βιωματική γνώση φιλοξενεί ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, γευσιγνωσιών και workshops γύρω από τη μεσογειακη διατροφή και την ελληνική γαστρονομια, σε σύμπραξη με σεφ, δημιουργούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, για κάθε ηλικία.

Στο ΣΤΟΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, αναδεικνύεται η ελληνική δημιουργικότητα. Αντικείμενα υψηλής αισθητικής με ισχυρή αφηγηματική ταυτότητα, χειροποίητα οπτικά, ενδύματα που αναβιώνουν την τέχνη του αργαλειού, φυσικά καλλυντικά από ελληνικές πρώτες ύλες και ένα πρότυπο φαρμακείο.

Στο ΣΤΟΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, το καταπράσινο αίθριο λειτουργεί ως όαση στο κέντρο της πόλης, με πολιτιστικές δράσεις που περιλαμβάνουν μουσική, θέατρο, χορό και προβολές, ενώ ο εσωτερικός χώρος αναπτύσσεται ως πολυδιάστατος χώρος πολιτισμού με παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, εργαστήρια, co-working space και studio ηχογραφήσεων

Εννέα εμπειρίες, ένας προορισμός

Σε αυτόν τον πολυδιάστατο προορισμό, κάθε επίσκεψη προσφέρει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Ο επισκέπτης έχει πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση, να συμμετάσχει σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα, να περιηγηθεί σε έναν ευρωπαϊκό διαδραστικό κόμβο και να πραγματοποιήσει τις αγορές του στη σύγχρονη εμπορική ζώνη επί της οδού Σταδίου. Παράλληλα, μπορεί να ανακαλύψει εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, να απολαύσει γεύματα και παραδοσιακές γεύσεις στα κοινά τραπέζια της Στοάς, να γνωρίσει τις δημιουργίες σύγχρονων Ελλήνων σχεδιαστών, να εκπαιδευτεί βιωματικά στις αρχές της μεσογειακής διατροφής και να γίνει μέρος των ζωντανών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο αίθριο.

Μια υπόθεση για το μέλλον της Αθήνας

Το Μέγαρο Αρσακείου βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία: στο τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη.

Η Legendary Food αντιμετώπισε αυτό το έργο ανάπλασης ως πολιτισμική υπόθεση. Αναβιώνοντας ένα ιστορικό συγκρότημα, αναβιώνει μια ολόκληρη περιοχή, αναβιώνει η ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα, αναβιώνει η ανθρώπινη σύνδεση, γύρω από το φαγητό, τη γνώση, την τέχνη, τη δημιουργία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Μέγαρο Αρσακείου επιστρέφει στην πόλη, πιστό στην ιστορία του και έτοιμο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο για το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το Μέγαρο Αρσακείου στη νέα του μορφή

{https://youtu.be/rH5yLrGJJuY?si=h2HsS9FudXv3BZ4i}