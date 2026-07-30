Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται ο δήμος Αθηναίων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την Παρασκευή 31 Ιουλίου καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στην Αττική, ενημερώνει ο δήμος και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Οι οδηγίες του δήμου Αθηναίων

Λόγω της επικινδυνότητας, ο δήμος Αθηναίων από αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου, «απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες».

Επιπλέον ο δήμος καλεί τους πολίτες πως σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, να επικοινωνούν άμεσα με την γραμμή έκτακτης ανάγκης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Εκτός από την Αττική, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, αυξημένος είαι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στις εξής περιοχές:

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