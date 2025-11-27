Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων 63 ετών στο Χονγκ Κονγκ αφήνει πίσω τουλάχιστον 55 νεκρούς, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες για τους εκατοντάδες αγνοούμενους.

Την ώρα που οι αρχές του Χονγκ Κονγκ δηλώνουν έτοιμες να αναθεωρήσουν το καθεστώς για τις σκαλωσίες και τα μέτρα ασφαλείας στην οικοδομή, οι πύργοι του Wang Fuk Court εξακολουθούν να καπνίζουν και οι διασώστες συνεχίζουν την μάχη προκειμένου να εντοπίσουν κάποιους έστω από τους τουλάχιστον 279 αγνοούμενους

Ερωτηθείς σχετικά με την έρευνα για την πυρκαγιά, ειδικός σε θέματα κτιριακής ασφάλειας τονίζεις πως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι τα αίτια της φωτιάς, αλλά η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε 32 ορόφους μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, αφήνοντας τους κατοίκους αντιμέτωπους με έναν αγώνα δρόμου, σημειώνει στο CNN ο Σινγιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Κτιρίων και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

«Ο χρόνος που χρειάζεται ο κόσμος για να εκκενώσει ένα κτίριο 32 ορόφων είναι τα 20 λεπτά», εξηγεί. «Χρειάζονται τουλάχιστον δέκα, είκοσι λεπτά, αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή μέσα σε πέντε λεπτά ή και λιγότερο».

«Γενικά, θεωρώ ότι το τι προκάλεσε τη φωτιά δεν είναι τόσο καθοριστικό, γιατί το κτίριο είναι σχεδιασμένο ώστε να διαχειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίσει μια τόσο γρήγορη εξάπλωση φωτιάς έξω από το κτίριο, η οποία τελικά εισχωρεί ξανά στο εσωτερικό», τονίζει στο CNN και τη Ρόζμαρι Τσερτς. «Αυτό δεν είναι κάτι που προβλέπεται στον κανονισμό πυρασφάλειας κτιρίων».

Ο Χουάνγκ ανέφερε ότι το μπαμπού είναι «αναμφίβολα εύφλεκτο υλικό», που μπορεί εύκολα να αναφλεγεί στην τρέχουσα ξηρή περίοδο στο Χονγκ Κονγκ, με τους κάθετα τοποθετημένους στύλους να διευκολύνουν τη γρήγορη ανοδική εξάπλωση των φλόγων.

«Και αυτό μοιάζει πολύ με άλλες πυρκαγιές σε προσόψεις με εύφλεκτη επένδυση. Μόλις αναφλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για τους πυροσβέστες να εμποδίσουν την εξάπλωση».

Παρομοίασε την κατάσταση με την πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο, τη φονικότερη στη Βρετανία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επειδή το 24ώροφο κτίριο ήταν καλυμμένο με εύφλεκτη εξωτερική επένδυση.