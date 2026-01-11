Συνεχίζονται οι συλλήψεις των διαδηλωτών.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα ανταποδώσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ενώ ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι η χώρα έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακό συναγερμό, εν αναμονή πιθανής αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών. Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Πάνω από 400 οι νεκροί

Μόλις λάβαμε μια ακόμη ενημέρωση από την αμερικανική ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία καταγράφει τον αριθμό των θυμάτων στο Ιράν εν μέσω εκτεταμένων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Τουλάχιστον 420 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τις τελευταίες 15 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, σύμφωνα με μια λεπτομερή καταμέτρηση που παρείχε στο CNN η Skylar Thompson, αναπληρώτρια διευθύντρια των Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (γνωστή και ως HRA).

Το ειδησεογραφικό τμήμα του HRA ονομάζεται Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Οι σκέψεις του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει μια σειρά από πιθανές στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν μετά τις διαδηλώσεις στη χώρα, δήλωσαν στο CNN δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει τις πρόσφατες απειλές του να χτυπήσει τη χώρα σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία εναντίον του ιρανικού λαού. Ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για παρέμβαση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, αλλά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δράσης καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν συνεχίζει να αυξάνεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Wall Street Journal η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, γεγονός που δείχνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει επανειλημμένα απειλήσει.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα αφορά τη συζήτηση των επόμενων βημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή επιπλέον κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και στρατιωτικά πλήγματα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Συλλήψεις διαδηλωτών

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας του Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι οι ιρανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη βασικών μελών του κινήματος διαδηλώσεων, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη απειλούν η μία την άλλη για το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Χθες το βράδυ έγιναν σημαντικές συλλήψεις των βασικών στοιχείων των ταραχών, οι οποίοι, με τη θέληση του Θεού, θα τιμωρηθούν αφού περάσουν τις νομικές διαδικασίες», είπε στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή ο αρχηγός της αστυνομίας, Ahmad-Reza Radan, χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι όσοι συλλαμβάνονται να διαδηλώνουν ή ακόμη και να βοηθούν τους διαδηλωτές, μπορεί να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» – κάτι που τιμωρείται με θανατική ποινή.

Το κίνημα διαδηλώσεων στο Ιράν, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη εβδομάδα του, είναι η πιο σημαντική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια. Αν και αρχικά πυροδοτήθηκε από μια ξαφνική πτώση του νομίσματος, σύντομα οι διαδηλωτές ζήτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και την πτώση της κυβέρνησης.

Οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα την Πέμπτη, επιβάλλοντας ένα σχεδόν απροσπέλαστο εθνικό μπλακ άουτ. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποίησαν το πρόσχημα του μπλακ άουτ για να επεκτείνουν την καταστολή ενάντια στους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας θανατηφόρα βία και πυρά για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις.

Τουλάχιστον 2.600 έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το US-based Human Rights Activists News Agency.