Οι έρευνες των κυπριακών Αρχών απαγορεύτηκαν από την ρωσική Πρεσβεία, αφού γίνεται λόγος για αυτοχειρία.

Μια περίεργη υπόθεση εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του ανώτατος αξιωματούχος της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Οι κυπριακές Αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση και, όταν ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας έφθασε στην Πρεσβεία, δεν του επετράπη η είσοδος στο κτίριο. Η σορός του Ρώσου διπλωμάτη παραδόθηκε τελικά στους αστυνομικούς στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν να προχωρήσουν σε έρευνες, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Παρέλαβαν τη σορό με τη μόνη ενημέρωση ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκλιπών φέρεται να άφησε σημείωμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, καθώς η Πρεσβεία ανέφερε ότι θα αποσταλεί στη Μόσχα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη νεκροτομή, η οποία ενδεχομένως να ρίξει περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου.