Όσα επισημαίνει σε συνέντευξή της.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Πρόσφατα, η γνωστή καλλιτέχνιδα παραχώρησε μία συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της.

«Πριν από τον Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη. Τελικά, η συντροφικότητα είναι ένα λαχείο στη ζωή και δεν μπορείς να δώσεις tips. Είναι μαγικό. Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός για τον σύζυγό της.

«Αν έρθει να μου πει “φεύγω” φυσικά και θα μας χωρίσει η απιστία. Θεωρώ όμως ότι, στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, η ουσία είναι αλλού. Όταν δυο άνθρωποι παλεύουν όλοι μέρα για να τα βγάλουν πέρα, είναι πολυτέλεια το να μιλάς για συντροφικότητα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, αλλά στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα. Αυτό εννοούσα», δήλωσε η Θάλεια Ματίκα για την απιστία.