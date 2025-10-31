Ο Τάσος Ιορδανίδης στον καναπέ του «Buongiorno».

Ο Τάσος Ιορδανίδης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη τόσο σχετικά με την προσωπική του ζωή – όσο και αναφορικά με τη συμμετοχή του στην νέα σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο».

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός- παρουσιαστής, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, ενώ μίλησε και για τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα.

Όσα αποκάλυψε ο Τάσος Ιορδανίδης

Μιλώντας λοιπόν για τη συμμετοχή του στη νέα παραγωγή του Mega, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Νομίζω παιδιά το λέω ταπεινά ότι θα κάνει το Mega colpo grosso με την συγκεκριμένη σειρά, άξιζε τον κόπο η υπομονή. Το κάθε ένα έχει την τύχη του, αλλά επειδή εγώ έχω το εμπορικό δαιμόνιο μέσα μου, πέφτω μέσα πάντα. Καταρχήν έχει ένα πολύ αγαπητό τηλεοπτικό ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια έχει συζητηθεί έντονα έτσι. Η Μαριλίτα και ο Δημήτρης το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά και δουλεύουν πολύ. Πέρα από τον απόηχο, όποιον απόηχο υπάρχει, πραγματικά καταθέτουν ιδρώτα στη συγκεκριμένη δουλειά. Τους ζω, τους βλέπω και τους χαίρομαι».

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για το ρόλο του, αποκάλυψε: «Μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος μου. Θα σας πω κάτι, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν το έχω πει. Παραλίγο να είμαι σε άλλο κανάλι, σε άλλο σήριαλ. Και έρχεται η συγκεκριμένη πρόταση την τελευταία στιγμή, στην κυριολεξία. Νομίζω ότι είναι λίγο καρμικό. Οι άντρες, όπως ξέρετε, δεν παρακολουθούν τόσο πολύ σειρές…».

Σε σχέση με τη συμμετοχή του στη σειρά, «Μια νύχτα μόνο», ο Τάσος Ιορδανίδης, ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει: «Ειδικά ο πατέρας μου, που έχει πεθάνει, δεν έβλεπε και ιδιαίτερα. Είχε κολλήσει όμως με το τούρκικο «Μια νύχτα μόνο», και όχι απλά έβλεπε, μας έλεγε «με ξεχνάτε τώρα» και του κάναμε πλάκα. Και μάλιστα, είχε φάει κόλλημα με τον αντίστοιχο ρόλο που θα υποδύομαι εγώ στην ελληνική εκδοχή, τον ρόλο του Κερέμ. Είχε φάει σκάλωμα ότι αυτός είναι ο αγαπημένος του… Όταν είχε βγει η πρώτη ανακοίνωση ότι θα γίνει η σειρά, είχα πει στη Θάλεια «κοίτα να δεις που θα με πάρουν τηλέφωνο γι’ αυτόν τον ρόλο», χωρίς να έχω επικοινωνία με κανέναν από τους υπεύθυνους. Τελευταία στιγμή μου ήρθε η πρόταση…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwf3nfsiw5t?integrationId=40599y14juihe6ly}