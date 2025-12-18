Ενήλικες και παιδιά σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ έσπευσαν να απολαύσουν το σπάνιο χιόνι.

Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφουν οι χρήστες των social media στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ όπου η έρημος έχει γίνει ολόλευκη από τα χιόνια.

Βίντεο με χιονόπτωση στους μεγάλους καφέ αμμόλοφους στη Σαουδική Αραβία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι κάτοικοι απολαμβάνουν το σπάνιο καιρικό φαινόμενο.

Μια περίοδος συστημάτων χαμηλής πίεσης πάνω από τη Μέση Ανατολή έφερε έντονες βροχοπτώσεις την τελευταία εβδομάδα ενώ οι συνθήκες θα ενταθούν από το βράδυ της Πέμπτης με καταιγίδες να αναμένονται να πλήξουν την περιοχή. Η καταιγίδα θα επηρεάσει τη Σαουδική Αραβία και θα κινηθεί ανατολικά προς τα ΗΑΕ και το Κατάρ τη νύχτα, σύμφωνα με το BBC Weather.

{https://www.instagram.com/reel/DSYGPz5jnc3/}

Οι κάτοικοι ωστόσο χάρηκαν πολύ που είδαν χιόνι να πέφτει στο Jabal Al Lawz, στα βορειοδυτικά της χώρας. Ενήλικες και παιδιά εθεάθησαν να τραγουδούν και να χορεύουν στο χιόνι, γιορτάζοντας το σπάνιο φαινόμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reel/DSaW8LpAPl3/}

«Έντονες χιονοπτώσεις στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ: Ένα σημάδι της αποκάλυψης;» γράφει ένας χρήστης στο Χ αναρτώντας λευκά τοπία.

{https://twitter.com/imbpratap/status/2001677672133611824}

Οι αρχές στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους, ζητώντας τους να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις και να παραμείνουν ασφαλείς.

{https://www.instagram.com/reels/DSYPTBpk_aP/}