Αλλαγή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Το καιρικό μοτίβο στη χώρα μας αλλάζει σταδιακά και αποκτά πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, από τις επόμενες ημέρες ανοίγει ο δρόμος για διαδοχικές κακοκαιρίες που θα προέλθουν από τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, φέρνοντας αρκετές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Μέχρι την Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά σταθερές. Από το Σάββατο, όμως, το σκηνικό αλλάζει, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται από τη Λαμία και νοτιότερα. Ιόνιο, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικό Αιγαίο και περιοχές της Αττικοβοιωτίας και της Εύβοιας αναμένεται να δεχτούν τις περισσότερες βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Μετά την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες, που αρχικά θα φέρουν βροχές και στη συνέχεια χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αν διατηρηθούν τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με καθαρά χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά τα Χριστούγεννα, η παραμονή, η ημέρα και η επομένη αναμένεται να κυλήσουν με αρκετές βροχές, καθώς θα περάσει κακοκαιρία κυρίως φθινοπωρινού τύπου, με τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση.

Με την σειρά του και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος τόνισε πως από το Σάββατο το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Θεσσαλία αλλά και άλλες περιοχές.

Επιπλέον, τόνισε πως την Τετάρτη και την Πέμπτη θα πέσουν και κάποια χιόνια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την επόμενη εβδομάδα αλλά όχι ραγδαία. Ανέφερε πως η θερμοκρασία την Αττική θα κυμαίνεται στους 15 - 16 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, τόνισε πως τα Χριστούγεννα ο καιρός θα είναι βροχερός. «Δεν μπορώ να πω ότι θα βρέχει από το πρωί έως το βράδυ αλλά σε πολλές περιοχές θα βρέχει» ανέφερε.

