«Άσπρη μέρα» είδαν στον Παρνασσό, που έπεσε το πρώτο χιόνι της φετινής χειμερινής σεζόν.

Τα πρώτα χιόνια έφτασαν στον Παρνασσό, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες και μεταμορφώνοντας το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό. Με τη βοήθεια drone το UP STORIES κατέγραψε από ψηλά το λευκό «πέπλο» που σκέπασε τα βουνά και τις βουνοκορφές, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα.

Οι εικόνες από το drone προσ(κ)αλούν σε νοερό ταξίδι στο αγαπημένο χειμερινό καταφύγιο, ιδανικό για καλή παρέα και ένα ποτήρι κρασί μπροστά στο τζάκι, ενώ ο χειμώνας κάνει αισθητή την παρουσία του με το πιο μαγευτικό σκηνικό.

Το βίντεο προσφέρει μια μοναδική προοπτική από ψηλά, καλώντας τους θεατές να απολαύσουν νοερά το χειμωνιάτικο σκηνικό, ιδανικό για βόλτες, στιγμές χαλάρωσης και απολαυστικές εμπειρίες με φόντο το λευκό πέπλο του χιονιού. Πλέον, οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, κάτι που θα επιτρέψει να ανοίξουν οι πίστες από το χιονοδρομικό κέτρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=kg_kdMYR2Rg}