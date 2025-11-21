Ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση στη Μάνη με νέο τον νέο αυτοκινητόδρομο.

Ολοκληρώθηκε ο νέος αυτοκινητόδρομος–στολίδι στη Λακωνία, που αναβαθμίζει την πρόσβαση στη Μάνη.

Πρόκειται για ένα μικρό σε μήκος αλλά σημαντικό έργο, που κάνει τη διαδρομή Γύθειο – Αρεόπολη πιο ασφαλή, γρήγορη και άνετη, ενισχύοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και τον τουρισμό και αποτυπώνεται υπέροχα μέσα από τα εναέρια πλάνα του drone video των UP STORIES.

Από το πανέμορφο Γύθειο και το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος», μέχρι την Αρεόπολη με τα πέτρινα σοκάκια και το υπέροχο Λιμένι, η Μάνη αποκαλύπτει τους θησαυρούς της. Ο νέος δρόμος καθιστά τις διαδρομές ευκολότερες και τους προορισμούς πιο προσιτούς, γιατί η Μάνη δεν χρειάζεται πολλά για να σε κερδίσει. Πλέον η πρόσβαση στη Λακωνική Μάνη γίνεται πιο άνετη από ποτέ, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό και την καθημερινή ζωή στην περιοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=ewFDqCIGeK4}