Τι αναφέρει ο βουλευτής στον «Πληροφοριοδότη» σχετικά με το δημοσίευμα με τίτλο «Γιατί ο Φαραντούρης δεν καλύπτει Τσίπρα».

Από τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη η στήλη έλαβε το ακόλουθο μήνυμα:

«Επειδή η ενημέρωση που είχατε - προφανώς από «κύκλους» του κ. Τσίπρα και όχι από τον ίδιο - ήταν εσφαλμένη, θα ήθελα να συμβάλω στην πληρότητα και αξιοπιστία της στήλης σας. Ανάμεσα στα πολλά ανακριβή που αναφέρονται για εμένα, το δημοσίευμα καταλήγει:

«Συνέχισε, πάντως, να προσπαθεί, καλώντας πολλές φορές το τηλέφωνο του Τσίπρα για ένα ραντεβού. Αλλά μάταια. Τον Σεπτέμβριο πήγε (σημ: ο Φαραντούρης) χωρίς πρόσκληση στο συνέδριο του Economist, στην ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν βρήκε ούτε να καθίσει. Παρακολούθησε όρθιος την ομιλία. κλπ. κλπ.»

Η αλήθεια:

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ήμουν κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσαλονίκη (στο ίδιο συνέδριο που μίλησε και ο κ. Τσίπρας). Μίλησα στο τέλος, πριν την ομιλία του κ. Τσίπρα. Η ομιλία μου αφορούσε την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και τον EastMed. Ανακοίνωσα την πρωτοβουλία μου στην ΕΕ για «ρήτρα διαφυγής» σε δαπάνες ανθεκτικότητας υποδομών από φυσικές καταστροφές και παρουσίασα σχετική μελέτη μου. Στη συνέχεια παρακολούθησα αναπαυτικά - απ' το κεντρικό τραπέζι των επισήμων & ομιλητών - την ομιλία του κ. Τσίπρα που ακολούθησε.

Παραθέτω σχετικό απόσπασμα προς ενημέρωση (όχι προς επαλήθευση, αυτό είναι δευτερεύον) των θέσεων μου για το ζήτημα.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα.

{https://x.com/NFarantouris/status/1964224201276997781?s=20}

Νικόλας Φαραντούρης

Η απάντηση του Πληροφοριοδότη:

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και φιλοξενούμε την απάντηση του Νίκου Φαραντούρη, στη στήλη.

Καταρχάς στα τηλεφωνήματά μας πριν τη δημοσίευση του σχολίου δεν απάντησε ποτέ.

Το ποιοι μας ενημερώνουν ή μας παρέχουν πληροφορίες και το πόσο εμπιστευόμαστε τις πηγές μας, αφορά εμάς και τους αναγνώστες μας.

Στο διά ταύτα, τώρα. Το δημοσίευμα μπορεί να περιείχε την υπερβολή της «ορθοστασίας». Ωστόσο, ο κ.Φαραντούρης δεν απαντάει στο βασικό ζήτημα που έθεσε στο δημοσίευμα.

Αν τον τελευταίο χρόνο είχε επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αν η έλλειψη αυτής της επικοινωνίας σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν απάντησε σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο, για τα όσα καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό, η κ.Καρυστιανού.

Η στήλη παραμένει πάντα ανοιχτή.

Α.Γ.