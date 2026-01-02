Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αξιολόγησαν την κατηγορία ως ψευδή, υποδεικνύοντας ότι ο Πούτιν παρουσίασε το περιστατικό με τρόπο παραπλανητικό.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν επιχείρησε να δολοφονήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αντικρούοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι ουκρανικά drones στόχευσαν μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αξιολόγησαν την κατηγορία ως ψευδή, υποδεικνύοντας ότι ο Πούτιν παρουσίασε το περιστατικό με τρόπο παραπλανητικό.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της «επίθεσης» για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

{https://www.youtube.com/watch?v=EAawyyP5X6I}

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι είχε αποκρυπτογραφήσει δεδομένα που αποδεικνύουν την επίθεση, ωστόσο η Ουκρανία χαρακτήρισε το βίντεο «γελοίο» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι σκηνοθέτησε το περιστατικό για να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες - με τις επιθέσεις να συνεχίζονται εκατέρωθεν και την Πρωτοχρονιά.

Χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι παραδόθηκαν στις αμερικανικές αρχές των ΗΠΑ τα αποκρυπτογραφημένα δεδομένα από τα όργανα και τον ελεγκτή πτήσης ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, ενώ «κατευθυνόταν προς την προεδρική κατοικία» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το υλικό που εστάλη στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνει αποκρυπτογραφημένα δεδομένα δρομολόγησης καθώς και τον ελεγκτή πτήσης του ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο καταρρίφθηκε από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από την περιφέρεια Νοβγκορόντ, στο πλαίσιο – όπως χαρακτηρίζεται από τη Μόσχα – μιας «τρομοκρατικής επίθεσης» κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας.

Όπως διευκρινίζεται, το υλικό παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, μέσω επίσημων διαύλων. Την παράδοση πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Σε δηλώσεις του, ο Κοστιούκοφ ανέφερε ότι η ανάλυση των ελεγκτών πλοήγησης των ουκρανικών drones που καταρρίφθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2025 «επιβεβαίωσε με απόλυτο τρόπο» ότι στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα κτιρίων όπου στεγάζεται η προεδρική κατοικία της Ρωσίας. Όπως σημείωσε, η αποκωδικοποίηση των δεδομένων μνήμης πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

