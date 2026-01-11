Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00. Τα κέρδη για τον πρώτο νικήτη θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Mega τζακ ποτ απόψε από το τζόκερ το οποίο κληρώνει το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ.

Στην προηγούμενη κλήρωση δεν είχαμε νικητή στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη ένα τυχερό δελτίο που παίχτηκε στο Αίγιο κέρδισε 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.