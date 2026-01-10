Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρχικά είχε αποδεχθεί τον ρόλο του συνεργού ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση της Φοινικούντας.

Ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, για τον ρόλο του 22χρονου που είχε αυτοβούλως παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ, όταν τα ντοκουμέντα τον εμφάνιζαν ως συνεπιβάτη της περιβόητης μηχανής που έφθασε στο κάμπινγκ, στις 5 Οκτώβρη του 2025.

Πλέον, με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από την ανακριτική διαδικασία, σε εκείνον αποδίδονται κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, δηλαδή εκτελεστή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε μπει ο ίδιος στον χώρο του κάμπινγκ και κατηγορούσε για αυτό τον οδηγό της μηχανής.

Ο 22χρονος συνεχίζει να αρνείται πως ήταν εκείνος που πυροβόλησε και αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Υπογραμμίζεται πως 5 συνολικά -μέχρι σήμερα- φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας και οι 5 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί από την Ανακρίτρια της Καλαμάτας, να είναι διαφορετικοί.

Τόσο ο 22χρονος όσο και ο έτερος 22χρονος που ήταν εκείνοι που έκαναν το ταξίδι Αθήνα – Καλαμάτα και ακολούθως πήγαν στη Φοινικούντα εκ νέου από τις φυλακές του Ναυπλίου το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας της Καλαμάτας, για συμπληρωματικές απολογίες όπως και αναμενόταν μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου, κ. Νικόλαος Αλετράς μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το σύνολο της δικογραφίας. Ωστόσο, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 10 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας του επιθυμεί να συνεισφέρει περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Ρωτούσε το ChatGPT πώς σβήνουν αποτυπώματα από ύφασμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτούν και οι διαδικτυακές αναζητήσεις που φέρεται να πραγματοποίησε ο ανιψιός πριν από το έγκλημα και οι οποίες βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 4 Οκτωβρίου – μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία – αναζήτησε τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα. Ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα, είχε προβεί σε ερωτήματα σχετικά με επενδυτικές επιλογές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε αναζητήσεις που αφορούσαν όπλα και το ρίσκο χρήσης τους.

Ο ανιψιός παραδέχεται ότι οι συγκεκριμένες αναζητήσεις έγιναν από τον ίδιο, επιχειρώντας ωστόσο να τις αποδώσει σε επιπόλαιη συμπεριφορά. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, οι ερωτήσεις του για όπλα και αποτυπώματα έγιναν «για πλάκα».

«Ως προς τις αναζητήσεις μου στο ChatGΡT είναι πράγματι δικές μου. Είχα ξεκινήσει να ρωτάω για καραμπίνες, γιατί μόλις είχα αγοράσει μια καραμπίνα και είχα αφήσει τα φυσίγγια κάτω. Μετά ξεκίνησα να ρωτάω και για περίστροφο και πράγματι έχω υποβάλει την ερώτηση: “Πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί”. Ήταν για πλάκα ανάμεσα στις τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGΡT».

