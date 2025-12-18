Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Κώστα Τομαρά: Παραδόθηκε φερόμενος συνεργός των δραστών.

O 30χρονος, ο οποίος αναζητούνταν ως συνεργός για τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με το pelop, πρόκειται για το τρίτο άτομο για το οποίο η ανακρίτρια Καλαμάτας είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης, το οποίο βρισκόταν σε ταξίδι στο εξωτερικό τις προηγούμενες ημέρες.

Στον 30χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά.