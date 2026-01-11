«Είναι τόσο ήρεμα, τόσο γαλήνια. Δεν υπήρξε ποτέ στιγμή που να μην ένιωθα ότι ταιριάζω ή ότι ξεχώριζα ως ομογενής. Κάθε πολιτισμικό σοκ ήταν θετικό», τονίζει.

Η Μικάιλα ΜακΓκι μετακόμισε από την Αταλάντα στο Μπαχρέιν και λέει πως: «Το πολιτισμικό σοκ ήταν ότι τα πράγματα είναι καλύτερα» Και οι δύο γονείς της είναι στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ - η μητέρα της υπηρέτησε 30 χρόνια και ο πατέρας της εξακολουθεί να είναι σε ενεργό υπηρεσία μετά από 40 χρόνια.

Η 29χρονη Αμερικανίδα λέει στο CNBC Make It: «Η ζωή μου μεταφερόταν από στρατιωτική βάση σε στρατιωτική βάση». Η ΜακΓκι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της ζώντας στο εξωτερικό, στην Ιαπωνία, κάτι που, όπως λέει, την οδήγησε να συνειδητοποιήσει ότι ήθελε να φτιάξει μια ζωή για τον εαυτό της εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. «Πάντα προσπαθούσα για την ελευθερία, οπότε ποτέ δεν ήξερα ακριβώς τι θα έκανα, αλλά ήξερα ότι ήθελα την ελευθερία για να μπορώ να ζω όπου ήθελα και να ταξιδεύω όποτε ήθελα», λέει.

«Μόλις ζήσεις την εμπειρία της ενηλικίωσης στο εξωτερικό και εκτεθείς σε αυτό, συνεχίζεις να το αναζητάς. Έτσι, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την Ιαπωνία, ήξερα πάντα ότι ήθελα να ζήσω εκτός ΗΠΑ. Απλώς δεν ήξερα πώς».

Το 2020, η McGhee, η οποία ζούσε στην Ατλάντα της Τζόρτζια, επισκέφτηκε τους γονείς της στο Μπαχρέιν, όπου βρισκόταν ο πατέρας της εκείνη την εποχή. Η χώρα βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί τη Ναυτική Δραστηριότητα Υποστήριξης του Μπαχρέιν, μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ. Πριν επισκεφθεί το νησί για πρώτη φορά, η McGhee παραδέχεται ότι είχε προκαταλήψεις και δεν ήξερε τι να περιμένει. Αλλά εξεπλάγη ευχάριστα, λέει. «Το πολιτισμικό σοκ ήταν ότι, στην πραγματικότητα, τα πράγματα ήταν καλύτερα, όχι χειρότερα. Μην πιστεύεις απλώς ό,τι σου λένε ή ό,τι βλέπεις στα μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν είναι καθόλου έτσι», λέει.

Η McGhee έμεινε για τρεις μήνες και λέει ότι ερωτεύτηκε τη χώρα. «Γνώρισα τόσους πολλούς σπουδαίους ανθρώπους. Δεν ήθελα να γυρίσω σπίτι και μόλις γύρισα σπίτι, άρχισα να σχεδιάζω πώς θα μετακομίσω επειδή ήξερα ότι έπρεπε να φύγω», λέει. Αυτό το πρώτο ταξίδι στο Μπαχρέιν ήταν αυτό που οδήγησε την McGhee να κάνει τη μετακόμιση πλήρους απασχόλησης τον Δεκέμβριο του 2022. Έζησε στο σπίτι των γονιών της με τα τρία υπνοδωμάτια για έξι μήνες πριν μετακομίσει μόνη της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα, η McGhee ζει κοντά στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σε ένα σπίτι με τρία υπνοδωμάτια, τέσσερα και μισό μπάνια, πισίνα και γκαράζ για ένα αυτοκίνητο που ενοικιάζεται για 2.200 δολάρια ΗΠΑ το μήνα.

Λέει ότι αυτή και ο σύντροφός της μοιράζονται τα έξοδα, αν και αυτός πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος, ενώ τα περισσότερα από τα χρήματά της πηγαίνουν σε αποταμιεύσεις και στα ταξίδια που κάνει μαζί το ζευγάρι.

Τα έξοδα της McGhee περιλαμβάνουν επίσης τα ψώνια, τα οποία κυμαίνονται από 25 έως 60 BHD ή 66 έως 158 δολάρια ΗΠΑ πολλές φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It.

Λέει επίσης ότι έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς:

Νύχια: 20 BHD ή 53 δολάρια

Μαλλιά: έως 30 BHD ή 79 δολάρια

Κινητό τηλέφωνο: 150 δολάρια ΗΠΑ

Αποταμίευση στην Ατλάντα: 125 δολάρια το μήνα

Ζώντας στο Μπαχρέιν ενώ εργάζεται ώρες Ανατολικής Ακτής

Η McGhee εργάζεται ως senior performance marketing manager σε μια εταιρεία πληροφορικής και κερδίζει 140.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It.

Εργάζεται Ανατολική Τυπική Ώρα και η μέρα της ξεκινά συνήθως στις 5 με 6 μ.μ. τοπική ώρα. Τελειώνει την ημέρα της μεταξύ μεσάνυχτων και 1 π.μ. τοπική ώρα. «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πλεονέκτημα όταν έψαχνα για μια νέα θέση. Ήταν να βρω ένα μέρος που θα μου επέτρεπε να ζήσω οπουδήποτε και θα μου έδινε την ευελιξία να εργάζομαι σε διαφορετικές ζώνες ώρας», λέει.

Εφόσον η McGhee κερδίζει τον μισθό της σε δολάρια ΗΠΑ, εξακολουθεί να πληρώνει φόρους στις ΗΠΑ. Η McGhee χρησιμοποιεί επίσης την ασφάλιση υγείας που προσφέρει η εταιρεία της, η οποία της επιτρέπει ακόμα την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Μπαχρέιν.

Όταν η McGhee είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια της ημέρας, της αρέσει να γυμνάζεται, να ψωνίζει είδη παντοπωλείου και να δημιουργεί περιεχόμενο. Μοιράζεται μεγάλο μέρος της ζωής της στο Μπαχρέιν στο TikTok με τους πάνω από 64.000 ακόλουθούς της. «Είναι καθήκον μου να βεβαιωθώ ότι οι Αμερικανοί γνωρίζουν πόσο σπουδαία είναι αυτή η χώρα», λέει η McGhee.

Η McGhee λέει ότι δεν ξέρει αν θα μείνει στο Μπαχρέιν μακροπρόθεσμα, αλλά ξέρει ότι θέλει να αγοράσει ακίνητα σε όλη τη χώρα ως επενδύσεις σε ακίνητα και να έχει και μια μόνιμη θέση για τον εαυτό της εκεί. «Η ζωή μου είναι 10 φορές καλύτερη εδώ. Η ευτυχία μου έχει εκτοξευθεί. Ακόμα και ο καιρός από μόνος του έχει βελτιώσει τη διάθεσή μου», λέει. «Πάντα θα θέλω να έχω κάτι στο οποίο μπορώ να επιστρέψω, που θα μπορούσα να αποκαλώ σπίτι μου. Το Μπαχρέιν ένιωθα σαν στο σπίτι μου από την ημέρα που ήρθα εδώ, οπότε για να φύγω, θα έπρεπε να κάνω το ίδιο και σε κάποιο άλλο μέρος».