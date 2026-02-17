Από τα φάρμακα για το άσθμα, μέχρι την έκτακτη νοσηλεία, το αυξανόμενο ιατρικό κόστος στις ΗΠΑ ωθεί τους Αμερικανούς σε χώρες με καλύτερη περίθαλψη υγείας..

Η Χίλαρι Χοτζ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με σοβαρό αλλεργικό άσθμα. Το 2012, όταν ανακάλυψε τα βιολογικά φάρμακα που μπορούσαν να τη βοηθήσουν, αντιμετώπισε ένα μεγάλο εμπόδιο, το κόστος τους. Η θεραπεία που χρειαζόταν κόστιζε 36.000 δολάρια τον χρόνο - μια τιμή απαγορευτική για πολλούς Αμερικανούς.

Λίγα χρόνια αργότερα, η Χοτζ μετακόμισε με τον σύζυγό της στο Αλγέρι της Γαλλίας. Εκεί, η ίδια θεραπεία κόστιζε μόλις 3.000 δολάρια ετησίως, δηλαδή ήταν 12 φορές φθηνότερη. Η μετακόμιση ήταν αρχικά προσωρινή, αλλά η ευκολία πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και η ποιότητα ζωής την έκαναν να αποφασίσει να μείνει μόνιμα.

Η εμπειρία της Χοτζ αναδεικνύει ένα ευρύτερο φαινόμενο. Πολλοί Αμερικανοί στρέφονται σε χώρες με καλή υγειονομική περίθαλψη για να αποφύγουν τα αυξανόμενα κόστη. Από τα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις έως την επείγουσα περίθαλψη, οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα με τα υψηλότερα έξοδα υγείας στον κόσμο. Το 2025, ένα μέσο οικογενειακό πρόγραμμα ασφάλισης κόστιζε περίπου 27.000 δολάρια ετησίως, και μια έκτακτη ιατρική ανάγκη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό ποσό δαπάνης ακόμα και σε χρέος.

Για πολλούς, η μετακόμιση στο εξωτερικό είναι μια λύση. Χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν χαμηλότερο κόστος, πολύ καλή υγειονομική περίθαλψη και πιο εύκολη πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σχεδόν το 40% των Αμερικανών εκπατρισμένων αναφέρει ότι η φθηνότερη και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη είναι βασικός λόγος για να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης.

Οι μετεγκαταστάσεις στο εξωτερικό δεν αφορούν μόνο την ιατρική περίθαλψη - αλλά και την ασφάλεια, τη διατροφή και τη γενική ευημερία. Πολλοί εκπατρισμένοι αναφέρουν βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ηρεμία στην καθημερινότητά τους.

Ωστόσο, η μετακόμιση στο εξωτερικό απαιτεί προετοιμασία και κάποια διαδικασία. Μια δοκιμαστική περίοδος, ακόμα και ενός μήνα, μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσει κανείς αν η ζωή σε μια νέα χώρα ταιριάζει στον τρόπο ζωής του.

Για πολλούς Αμερικανούς, η επένδυση αυτή αξίζει τον κόπο. Η πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια, η καλύτερη διατροφή και η ψυχική ηρεμία κάνουν τη ζωή στο εξωτερικό όχι μόνο πιο προσιτή αλλά και πιο υγιή.