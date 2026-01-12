Η λίστα με τα φάρμακα που σταμάτησαν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2025

Ο ΕΟΦ δημοσιοποίησε τη λίστα των φαρμάκων και των σκευασμάτων που σταμάτησαν να κυκλοφορούν από την ελληνική αγορά την 31η Δεκέμβρη. Στην σχετική λίστα περιλαμβάνονται μια σειρά από γνωστά φάρμακα ενώ υπάρχουν και εμβόλια, ενώ όπως διευκρινίζεται στους λόγους διακοπής κυκλοφορίας στα μεν φάρμακα τονίζεται ότι υπάρχουν εναλλακτικά άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής, μορφής και περιεκτικότητας ενώ για τα εμβόλια διευκρινίζεται ότι γίνεται για λόγους αντικατάστασης από νεώτερη προηγμένη θεραπεία.

Ειδικότερα, στα αποσυρθέντα φάρμακα περιλαμβάνονται τα χάπια LADOSE (LADOSE CAPS 20 mg / κάψουλα ΒΤ x 12 kai LADOSE CAPS 20 mg / κάψουλα ΒΤ x 2) που ήταν ευρέως γνωστά για ασθενείς με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). Όπως σημειώνεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα σκευάσματα με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα, σύμφωνα με την οδηγία του γιατρού ή φαρμακοποιού.

Αντίστοιχα αναφορικά με τα εμβόλια σταμάτησαν πλέον να κυκλοφορεί στα φαρμακεία το PNEUMOVAX® 23 INJ.SO.PFS 25MCG BTX1 PFS X 0,5ML (με 2 βελόνες). Πρόκειται για εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου. Η σημείωση «Αντικατάσταση από νεώτερη προηγμένη θεραπεία» υποδηλώνει την διαθεσιμότητα νεότερων εμβολίων πνευμονιοκόκκου. Τα νεότερα εμβόλια είναι συζευγμένα (conjugate), προσφέρουν καλύτερη ανοσολογική απόκριση, προστατεύουν νεότερους και ηλικιωμένους πιο αποτελεσματικά, και καλύπτουν μεγάλο αριθμό οροτύπων με μειωμένη ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις.

Τέλος σταμάτησε και η διάθεση του PREVENAR 13, του συζευγμένου πολυσακχαριδικού εμβολίου κατά 13 οροτύπων πνευμονιοκόκκου (PCV13) και το οποίο χορηγούνταν σε βρέφη, νήπια, και ενήλικες ευπαθών ομάδων.

