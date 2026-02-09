Δύο άτομα στο νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση του αεροπλάνου με αυτοκίνητα, στην Τζόρτζια.

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστη λεωφόρο του Γκέινσβιλ, στην Τζόρτζια, καταλήγοντας πάνω σε αυτοκίνητα.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο ρεύμα της λεωφόρου που δεν περνούσαν αυτοκίνητα εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια χτύπησε τα διαχωριστικά και κατέληξε στην ουρά που σχημάτιζαν τα αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας αρκετά από αυτά.

{https://www.instagram.com/p/DUjKI8klLNW/}

Δύο άνθρωποι, οδηγοί αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροπλάνου δεν τραυματίστηκαν.

Ο πιλότος είπε στους αστυνομικούς πως το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και εκείνος προσπάθησε να το προσγειώσει σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλές σημείο, σύμφωνα με το CBS News.

{https://www.youtube.com/watch?v=uHZwtZRP_J8}