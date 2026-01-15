Ένοπλοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το αεροσκάφος της Turkish Airlines, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες ελέγχθηκαν από τις Αρχές.

Πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση την Πέμπτη στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από «απροσδιόριστη απειλή» εντός του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το επιβατικό αεροσκάφος όταν αυτό προσγειώθηκε.

Νωρίτερα είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ η απειλή εντοπίστηκε όταν το αεροσκάφος βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ιταλίας, περίπου στις 10:00.

Το αεροσκάφος συνοδεύτηκε πάνω από τη Μεσόγειο από ισπανικά και γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη, και εντέλει προσγειώθηκε μία ώρα αργότερα στο El Prat.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την προσγείωση στον Διάδρομο 2, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε ασφαλή περιοχή, σε απομακρυσμένο χώρο στάθμευσης.

Στο Airbus A-321 επέβαιναν 148 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος κατά την προσγείωση: όλοι εξετάζονται από τις αρχές, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση της Καταλονίας ανακοίνωσε σήμερα ότι «ενεργοποίησε το σχέδιο Aerocat [ειδικό σχέδιο για αεροπορικά έκτακτα περιστατικά] για την παρακολούθηση της κατάστασης κινδύνου σε πτήση που προσγειώθηκε στο El Prat».

Βίντεο από το αεροσκάφος που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου, καθώς και τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, στον διάδρομο προσγείωσης έξω από το αεροπλάνο.

Αρκετοί αστυνομικοί που φέρουν οπλισμό εθεάθησαν να στέκονται στον διάδρομο προσγείωσης, παράλληλα με το αεροσκάφος.

Τουλάχιστον ένας σκύλος ανίχνευσης φέρεται να ερευνούσε τις αποσκευές των επιβατών που επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Ο επιβάτης που κοινοποίησε το βίντεο περιέγραψε μια «απόκοσμη ατμόσφαιρα» στο αεροσκάφος. Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος ήταν «περικυκλωμένο από ένοπλους άνδρες»: «Ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι όλοι πρέπει να αποβιβαστούν ένας-ένας, σύμφωνα με τους αριθμούς των θέσεών τους».

Η λειτουργία του αεροδρομίου El Prat δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το περιστατικό, αν και οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις των επόμενων πτήσεων έγιναν με καθυστερήσεις.