Άτυχος ή απλώς απρόσεκτος;

Ο Στίβεν Γκράχαμ αποκάλυψε ότι έχασε τη Χρυσή Σφαίρα του λίγες μόνο ώρες αφότου την κέρδισε.

Ο Βρετανός ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Μίνι Σειρά στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών της 11ης Ιανουαρίου, για την ερμηνεία του στο Adolescence, την σειρά - φαινόμενο του Netflix. Αυτή είναι η πρώτη νίκη για τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος κέρδισε επίσης Emmy για τη δουλειά του στην σειρά.

Ωστόσο, μιλώντας στο Capital Breakfast αποκάλυψε ότι έχασε το βραβείο λίγες ώρες αφότου το κέρδισε. «Έπρεπε να πάω κατευθείαν από το Λος Άντζελες την επόμενη μέρα [των Χρυσών Σφαιρών] στη Μαδρίτη, καθώς έπρεπε να βρίσκομαι στο πλατό», εξήγησε. «Είχα 35 λεπτά για να προλάβω το αεροπλάνο».

Όπως ανέφερε όλα έγιναν αστραπιαία. Μια γυναίκα τον περίμενε στο αεροδρόμιο, τον έβαλε σε ένα αυτοκίνητο και τον μετέφερε στον διάδρομο προσγείωσης. Εκφράζοντας την ανησυχία του για τη βαλίτσα του η οποία όπως εξηγεί, δεν βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο, η υπάλληλος τον καθησύχασε και τον διαβεβαίωσε ότι «θα το φροντίσουμε».

Σημειώνεται ότι εκείνη τη στιγμή, ο Γκράχαμ βρισκόταν στην Ατλάντα για μια σύντομη στάση, αλλάζοντας αεροπλάνο. Και ενώ η VIP μεταχείριση ήταν συναρπαστική, ο ίδιος ανησυχούσε αρκετά για την κατάσταση των αποσκευών του.



Όπως αποδείχτηκε όμως, ο Γκράχαμ ορθώς ανησυχούσε για τα πράγματά του, καθώς η βαλίτσα δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο και έμεινε στην Ατλάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ρωτήθηκε τι υπήρχε μέσα στη βαλίτσα, ο Γκράχαμ αστειεύτηκε: «Οι κάλτσες μου, το παντελόνι μου, η οδοντόβουρτσά μου... και μια Χρυσή Σφαίρα» και πρόσθεσε «Δεν το άφησα ποτέ, το έβαλα στη βαλίτσα μου – είναι βαρύ, δεν το κουβαλούσα στη χειραποσκευή μου».

{https://youtu.be/qXWa_5evevk?si=IdrklWscsD4QIw87}

Τελικά, η περιπέτεια του βραβείου είχε αίσιο τέλος καθώς έφτασε ξανά στα χέρια του ηθοποιού δύο μέρες αργότερα.