Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τον τύπο του drone και την προέλευσή του.

Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή (11.1.26) στο αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία, καθώς ένας από τους διαδρόμους έκλεισε μετά από τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της χώρας.

Το πρωί της Κυριακής, ένα drone εντοπίστηκε να κινείται κοντά στον χώρο λειτουργίας του Gardermoen Airport του Όσλο, του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Νορβηγίας. Οι αρχές διέταξαν άμεσα το κλείσιμο ενός από τους διαδρόμους του αεροδρομίου, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων.

Υπενθυμίζεται, πως τον Σεπτέμβριο του 2025, αεροδρόμια στο Όσλο και την Κοπεγχάγη έκλεισαν προσωρινά μετά από αναφορές για drones που παρατηρήθηκαν κοντά στους διαδρόμους και στην ελεγχόμενη εναέρια περιοχή των αεροδρομίων.

Παρόμοια περιστατικά σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών και έχουν θέσει σε λειτουργία πιο αυστηρά πρωτόκολλα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.