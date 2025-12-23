Tο πλοίο ταξίδευε από την Ουκρανία προς την Τουρκία.

Φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία χτυπήθηκε από drone σε διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πλοίο ταξίδευε από την Ουκρανία προς την Τουρκία. Πρόκειται για το τέταρτο τουρκικό πλοίο που δέχεται επίθεση από τη Ρωσία.

{https://twitter.com/AzeriTimes/status/2003467419558568039}

Η Άγκυρα σκοπεύει να επεκτείνει το σύστημα ελέγχου ασφαλείας της στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μαρμαρά από τα Στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, δήλωσε νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Abdulkadir Uraloglu στο NTV.

«Καταβάλλουμε σοβαρές προσπάθειες στον τομέα της ασφάλειας της ναυτιλίας. Παρακολουθούμε τη διέλευση των πλοίων από όλα τα στενά όπου λειτουργεί το σύστημα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας μας, τόσο στο Στενό των Δαρδανελίων όσο και στον Βόσπορο. Σχεδιάζουμε επίσης να επεκτείνουμε αυτήν την παρακολούθηση ραντάρ σε ολόκληρη την περιοχή της Θάλασσας του Μαρμαρά και τελικά στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Τουρκία σκοπεύει επίσης να εγκαταστήσει αυτό το σύστημα ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο για να «παρακολουθεί καλύτερα την κατάσταση στην περιοχή από τη Μερσίνα έως την Κύπρο» πρόσθεσε.

Το σύστημα υλοποιείται στο πλαίσιο ενός εθνικού έργου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη δημιουργία της υποδομής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θα εγκατασταθούν επιπλέον σταθμοί ραντάρ και μετεωρολογικοί σταθμοί, σημεία επικοινωνίας και εγκαταστάσεις βιντεοεπιτήρησης ενώ τα δεδομένα από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, τους σταθμούς ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις παρακολούθησης θα ενσωματωθούν σε μια ενιαία υποδομή. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών, αυτό θα επιτρέψει τη συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη μετάδοση πληροφοριών πλοήγησης και προειδοποιήσεων για τα πλοία, καθώς και την ενισχυμένη εποπτεία της ασφάλειας.

Με πληροφορίες του TASS