Όσα αναφέρουν ιδιοκτήτες σπιτιών.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν δηλώσει ότι «παγώνουν» στα νεόδμητα ακίνητά τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω προβλημάτων με τη μόνωση και τη ροή του αέρα.

Όπως αναφέρει στο BBC ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στο Βόρειο Γιορκσάιρ η διαμονή στο ακίνητό του, του είχε προκαλέσει συμπτώματα άσθματος και χιονίστρες στα πόδια του, αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών για δύο συνεχόμενα χρόνια.

Ο προγραμματιστής λογισμικού Rav Sispal αγόρασε τη νεόδμητη κατοικία του από την Avant Homes τον Μάρτιο του 2023 και αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, όπως διαρροές στα παράθυρα, δομικές ρωγμές και προβλήματα με τις διακοσμητικές εργασίες.

«Δεν μπόρεσα να ζήσω άνετα εδώ και δύο χρόνια και κατά καιρούς έπρεπε να ξυπνήσω και να κοιμηθώ στους 6 βαθμούς», είπε.

Η Avant Homes δήλωσε ότι τα σπίτια της ήταν ενεργειακά αποδοτικά και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα θερμικής απόδοσης του Εθνικού Συμβουλίου Οικοδομών (NHBC).

Η Sispal αγόρασε το ακίνητο πριν κατασκευαστεί, καταβάλλοντας τέλος κράτησης 500 λιρών πριν εξασφαλίσει στεγαστικό δάνειο για την τιμή ζήτησης των 450.000 λιρών.

Αλλά τα προβλήματα ξεκίνησαν αμέσως, είπε. «Από τη στιγμή που μετακόμισα, υπήρχαν σημάδια ότι τα παράθυρα αυτού του ακινήτου είχαν αρκετά μεγάλη διαρροή, σε σημείο που το νερό κατέβαινε από τις σκάλες. Το ανέφερα και μου είπαν ότι είχε ήδη αντιμετωπιστεί. «Για 10 μήνες, έμεινα με νερό που λιμνάζει και στάζει μέσα από τα κουφώματα, μέχρι το κρεβάτι μου, και στις 05:00 όταν ξέσπασε καταιγίδα, έπρεπε να βάλω πετσέτες και να προσπαθήσω να σταματήσω το νερό να κατεβαίνει στα δωμάτια από κάτω. «Τα πατώματά μου σηκώνονται και λυγίζουν και δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια».

Ένας εκπρόσωπος της Avant Homes δήλωσε ότι η εταιρεία είχε αντικαταστήσει τα παράθυρα Velux στο σύνολό τους μετά από πολλαπλές επισκευές. «Αναλάβαμε επισκευές του παραθύρου Velux σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν προς ικανοποίηση του κ. Sispal», είπαν.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργαζόταν με τη Sispal και την NHBC για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το υπνοδωμάτιο του τελευταίου ορόφου και την οροφή του γκαράζ. «Έχουμε δεσμευτεί να επιλύσουμε τα προβλήματα που εντόπισε η NHBC και συνεργαζόμαστε ενεργά με τον κ. Sispal για να μας επιτρέψει την πρόσβαση στο σπίτι του για να αναλάβουμε τις απαιτούμενες εργασίες.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει συμφωνήσει μαζί μας για ημερομηνίες πρόσβασης, αλλά μόλις οριστικοποιηθούν, θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στο ακίνητο και να τις διορθώσουμε».

Απαντώντας σε μια διαρροή στέγης που είχε η Sispal στο σπίτι, ένας εκπρόσωπος της Avant δήλωσε ότι η εταιρεία είχε παραστεί εντός 48 ωρών από την στιγμή που ενημερώθηκε. Είπαν: «Η NHBC διερεύνησε τη διαρροή στέγης και δεν βρήκε τίποτα ουσιώδες πρόβλημα με την επέκταση του ισογείου που να προκαλεί τη διαρροή».

Ένας εκπρόσωπος της NHBC δήλωσε ότι ο οργανισμός είχε βοηθήσει τη Sispal στο πλαίσιο της υπηρεσίας επίλυσης διαφορών σε τρεις περιπτώσεις. «Ο κατασκευαστής έχει ολοκληρώσει ορισμένες έγκυρες εργασίες. Ο κατασκευαστής είναι έτοιμος να εκτελέσει τις υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες που έχουν προσδιοριστεί και έχει ζητήσει ημερομηνίες από τον κ. Sispal για να συμφωνήσει πότε θα επιτρέψει την πρόσβαση στο σπίτι του για να τις αναλάβει.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες του κ. Sispal θα επιλυθούν σύμφωνα με τους οικοδομικούς κανονισμούς και τα κορυφαία πρότυπα του κλάδου μας».

Η Olga Ellis αγόρασε ένα παρόμοιο νεόδμητο ακίνητο από την Avant Homes στο Νότιο Γιορκσάιρ και είπε ότι υπήρχαν «προβλήματα από την πρώτη κιόλας μέρα». «Τον πρώτο χρόνο, το 2018, υπήρχαν προβλήματα που κολλούσαν, αλλά η πραγματική ανησυχία δεν αναγνωρίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2018 και αυτό ήταν ένα κρύο σπίτι», είπε. «Ο λογαριασμός της κεντρικής θέρμανσης ήταν υψηλός και το σπίτι δεν θα ζεσταινόταν ποτέ. Το έθεσα αυτό στην Avant και εξέτασαν τη διαδικασία τους: αν το καλοριφέρ αιμορραγούσε, αν χρησιμοποιούσα τη σωστή θερμοκρασία, αν ήξερα πώς να χρησιμοποιώ θερμοστάτη, και στη συνέχεια έστειλαν τους υδραυλικούς τους για να βεβαιωθούν ότι τα καλοριφέρ είχαν εγκατασταθεί σωστά».

Η Avant δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες εργασίες στην ιδιοκτησία της Έλλις, οι οποίες «επιθεωρήθηκαν και έγιναν προς ικανοποίηση της NHBC».

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Η κα Ellis εξέφρασε τις ανησυχίες της μέσω ψηφίσματος της NHBC που κρίθηκε έγκυρο. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήσαμε τις απαιτούμενες εργασίες.

«Η κα Ellis έχει έκτοτε εγείρει περαιτέρω ανησυχίες απευθείας στην Avant Homes. Βρισκόμαστε στη διαδικασία διευθέτησης κοινών επισκέψεων με τους εκπροσώπους της με σκοπό να συμφωνήσουμε το εύρος των απαιτούμενων εργασιών».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Avant Homes θα επιληφθεί «οποιωνδήποτε έγκυρων ελαττωμάτων που θα επισημανθούν και θα αναγνωριστούν ως τέτοια από την NHBC».

Ένας εκπρόσωπος της NHBC δήλωσε ότι είχε βοηθήσει την Ellis μέσω της υπηρεσίας επίλυσης προβλημάτων και ζήτησε από τον κατασκευαστή να εκτελέσει ορισμένες εργασίες. Είπαν: «Έχουμε επίσης εξετάσει μεταγενέστερες πληροφορίες που παρείχε η κα Έλλις.

«Αυτό δεν δείχνει ότι η αρχική κατασκευή του ακινήτου της δεν συμμορφώνεται με τους οικοδομικούς κανονισμούς που έχει ορίσει η κυβέρνηση». Τόσο η Sispal όσο και η Ellis κάλεσαν τον θερμογράφο και εμπειρογνώμονα Πολ Μπάκιγχαμ να πραγματοποιήσει θερμικές δοκιμές καπνού στις ιδιοκτησίες τους.

Μη τοξικός καπνός απελευθερώθηκε στην κουζίνα με τις πόρτες σφραγισμένες.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν καπνό που αναδυόταν κάτω από τις υδρορροές, από τα αέρινα τούβλα και γύρω από τα παράθυρα.

Η Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι αυτό υποδηλώνει ότι το σπίτι δεν ήταν σωστά σφραγισμένο ή μονωμένο.

«Με τα κυβερνητικά σχέδια να κατασκευάσουν 1,5 εκατομμύριο σπίτια κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, με αυτά τα πρότυπα, με αυτή την ποσότητα ενέργειας που διαρρέει από αυτά τα κτίρια, δεν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι τους για την κλιματική αλλαγή. «Η κατανάλωση φυσικού αερίου θα εκτοξευθεί στα ύψη», είπε.

«Πρέπει να αρχίσουμε να τα κατασκευάζουμε σωστά, να τα κάνουμε αεροστεγή, να τα μονώνουμε καλά, να τα σφραγίζουμε όλα και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας».

Ένας εκπρόσωπος της NHBC δήλωσε ότι οι οικοδομικοί κανονισμοί ορίζονται από την κυβέρνηση.

Είπαν: «Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα σπίτια που κατασκευάζουν συμμορφώνονται με τους οικοδομικούς κανονισμούς.

«Παράγοντες όπως τα δάπεδα, τα καλύμματα παραθύρων και ο τρόπος χρήσης του συστήματος θέρμανσης μπορούν να επηρεάσουν το πόσο ζεστό είναι ένα σπίτι.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των ιδιοκτητών σπιτιών μέσω της υπηρεσίας επίλυσης προβλημάτων μας, εάν η εκτίμησή μας διαπιστώσει ότι ένας κατασκευαστής δεν έχει αντιμετωπίσει ένα έγκυρο ζήτημα».

Ο Arnold Tarling, πιστοποιημένος επιθεωρητής που ειδικεύεται σε ελαττώματα κτιρίων, κανονισμούς πυρασφάλειας και απώλειες θερμότητας, δήλωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές ήταν πολύ στενά συνδεδεμένες με τους κατασκευαστές, πράγμα που σημαίνει ότι υπερασπίζονταν τους κατασκευαστές και όχι τους αγοραστές.

Είπε: «Για να σταματήσετε τη διαφυγή θερμότητας από ένα κτίριο, πρέπει να το σφραγίσετε εντελώς.

«Και αυτό που βλέπετε από τον καπνό που περνάει είναι ότι το κτίριο δεν είναι ιδιαίτερα καλά σφραγισμένο - υπάρχουν τρύπες, υπάρχουν κενά.

«Ένα από τα προβλήματα με τα σύγχρονα κτίρια είναι ότι εξοικονομούν χρόνο χρησιμοποιώντας γυψοσανίδα αντί για υγρό σοβάτισμα.

«Αυτή είναι καλυμμένη με άχυρο στον τοίχο με μικρά κομματάκια σοβά και στη συνέχεια υπάρχει ένα κενό αέρα μεταξύ της γυψοσανίδας και της τοιχοποιίας.

«Η γυψοσανίδα με κουκκίδες και ταμποναριστές πινελιές θα πρέπει να σφραγίζεται σε όλη την περίμετρο για να εμποδίσει τον αέρα ή τον καπνό ή τις αναθυμιάσεις από μια φωτιά να διαφύγουν.

«Δεν γίνεται σωστά στα σύγχρονα κτίρια.»

Ο Steve Turner, εκτελεστικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κατοικιών, δήλωσε ότι η πλειοψηφία των αγοραστών νεόδμητων κατοικιών ήταν ευχαριστημένοι με τα σπίτια τους και τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών ήταν σε επίπεδα ρεκόρ.

«Τα νεόδμητα σπίτια κατασκευάζονται με ένα αυστηρό σύνολο προτύπων που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και τη δομική τους ακεραιότητα», είπε.

Ο Turner είπε ότι διεξήχθησαν δοκιμές αεροστεγανότητας σε όλα τα σχέδια νέων κατοικιών.

«Σε αντίθεση με τους αγοραστές μεταχειρισμένων κατοικιών, οι ιδιοκτήτες νεόδμητων κατοικιών προστατεύονται από εγγύηση κατασκευαστή, 10ετή εγγύηση κατασκευής και έναν ισχυρό Κώδικα Καταναλωτή, με την πλειοψηφία τους να έχει πλέον πρόσβαση στην ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Νέες Κατοικίες», είπε.