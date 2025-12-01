«Φάρμα» - Όσα θα δούμε σήμερα, όλα οδηγούν στον δρόμο του τελικού.

H προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με την τελική 10άδα της Φάρμας να έχει διαμορφωθεί και με τις δύο ομάδες να ενώνονται και να ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Μετά τις αποχωρήσεις της Βαλεντίνας Σπέντζα, του Βασίλη Πούλου και της Ναταλίας Απαζίδου, επτά farmers συνεχίζουν την πορεία τους προς τον μεγάλο τελικό!

«Φάρμα»: Όσα θα δούμε σήμερα

Απόψε, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, πολλά λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες και τα πηγαδάκια δεν φαίνεται να σταματούν.

Υπάρχουν συμμαχίες, που είναι ξεκάθαρες, αλλά παράλληλα κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν άτομα ανάμεσά τους που παίζουν σε διπλό ταμπλό.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας και οι προθέσεις όλων αποκαλύπτονται, αφού τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Επτά τραμπάλες, που καθεμιά αντιστοιχεί σε έναν παίκτη και επτά παίκτες, που έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν με καλαμπόκι την τραμπάλα αυτού που θέλουν να βρεθεί στον Αχυρώνα.

Η τραμπάλα που θα πέσει πρώτη θα μας δώσει αυτόματα το όνομα του πρώτου μονομάχου. Ποιος παίκτης θα αποδειχθεί ο «βαρύτερος κρίκος»; Ποιος θα αθετήσει τα λόγια του και θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις;

Η ασυλία ανήκει σε αυτόν που η τραμπάλα του θα παραμείνει στον αέρα μέχρι το τέλος και θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο. Με ποιο κριτήριο θα πάρει την απόφασή του;

Αμέσως μετά, ακολουθεί μια Μονομαχία Αποχώρησης, που όλοι περίμεναν εδώ και πολύ καιρό. Ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από τη Φάρμα και ποιος θα συνεχίσει να διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€;