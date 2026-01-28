Το MasterChef φέτος κλείνει 10 χρόνια και έχει έρθει πιο ανανεωμένο και απαιτητικό από ποτέ, με μυστικά και μονομαχίες που ακόμη δεν έχουν φανερωθεί.

Στο επεισόδιο MasterChef, που προβλήθηκε εχθές, 14 από τους διαγωνιζόμενους κατάφεραν να κερδίσουν την λευκή ποδιά και να εξασφαλίσουν μία θέση στη βίλα του μαγειρικού διαγωνισμού.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, οι κριτές υποδέχονται την δεύτερη μπριγάδα, με τους παίκτες να ακολουθούν την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουν στην τελική φάση επιλογής και να κερδίσουν μία θέση στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνιζόμενος με την καλύτερη προσπάθεια θα πάρει τη λευκή ποδιά και θα εξασφαλίσει τη θέση του στο σπίτι, ενώ ένας ακόμη μάγειρας θα αποχωρήσει σήμερα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης λοιπόν, υποδέχτηκαν στην ανανεωμένη κουζίνα του MasterChef 16 παίκτες που ξεχώρισαν στις auditions και τους εξήγησαν τη διαδικασία της επιλογής.

Παρ’ όλα αυτά, οι τρεις σεφ, φαίνεται να έχουν τα δικά τους μυστικά και γελώντας πονηρά αποκαλύπτουν στους τηλεθεατές το μυστικό που κανένας επίδοξος μάγειρας δεν γνωρίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ίδιοι, δεν στάθηκαν σε αυτό, αφού χαρακτήρισαν τη διαδικασία deja vu, και θυμήθηκαν την audition του παρελθόντος όταν δίδυμα αδέρφια τους είχαν… «ξεγελάσει».

{https://www.youtube.com/watch?v=JiIrxvDG6Bo}

{https://www.youtube.com/watch?v=2hCr1ApzFNk}