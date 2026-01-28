Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς «Η Αλίκη στο ναυτικό».

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μία καριέρα που σημάδεψε δεκαετίες.

Με την πάροδο του χρόνου κατέκτησε το προσωνύμιο της «εθνικής σταρ» και πρωταγωνίστησε σε ταινίες που άφησαν εποχή και αγαπήθηκαν από το κοινό, ενώ έφυγε από το ζωή τον Ιούλιο του 1996.

Αντίστοιχα, το «Στούντιο Κλεισθένης» φαίνεται να διατηρούσε επαγγελματικές δραστηριότητες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, έφερε στη δημοσιότητα δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων της ταινίας: «Η Αλίκη στο ναυτικό».

Η εν λόγω ταινία, γυρίστηκε το 1960 και προβλήθηκε για πρώτη φορά έναν χρόνο μετά.

Σήμερα λοιπόν, το «Στούντιο Κλεισθένης», μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό στο instagram, έφερε στη δημοσιότητα δύο στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, ενώ συνόδευσε της φωτογραφίες με την εξής λεζάντα: «Η Αλίκη με το φακό του Κλεισθένη σε δυο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την περίοδο των γυρισμάτων Η Αλίκη στο ναυτικό τον Αύγουστο του 1960».

{https://www.instagram.com/p/DUDak2HjIKO/?hl=el}