Η Παναγιώτα Βλαντή σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο πλατό του «Buongiorno».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου η Παναγιώτα Βλαντή, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στις συνεργασίες της, την προσωπική της ζωή, την καριέρα της και την υπόθεση της υιοθεσίας, μία διαδικασία που – όπως αποκάλυψε - έχει διακοπεί.

«Το θέμα υιοθεσίας το έχω παγώσει για πολύ προσωπικούς λόγους. Δεν έχει να κάνει με τη δουλειά, είναι πολύ προσωπικοί λόγοι. Δεν είναι ότι δεν το ήθελα, είναι πάρα πολλοί λόγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

«Για το 2026 εύχομαι να είμαστε καλά και να έχουμε λιγότερες άσχημες ειδήσεις. Και στο περιβάλλον μου γενικά ακούω κακά πράγματα, να είμαστε καλά. Το αντιμετωπίζω αισιόδοξα, άλλο να το ακούς και άλλο να συμβαίνει σε εμάς. Τώρα πραγματικά το εννοώ, όταν είσαι καλά κάνεις πολλά πράγματα. Έχω κάνει πολύ ψυχανάλυση πολλά χρόνια. Όταν θες κάτι καλό για εσένα δεν σταματά αυτό. Νομίζω είμαι στην καλύτερη εκδοχή μου» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Όσα ανέφερε η Παναγιώτα Βλαντή για την καριέρα της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στις συνεργασίες του παρελθόντος αλλά και στα όνειρα που έχει ως άνθρωπος του θεάτρου και της υποκριτικής: «Ωραίες συνεργασίες, να μην περνάω δύσκολα… Φυσικά και είναι μάθημα οι κακές συνεργασίες. Όσο λιγότερες έχεις τόσο το καλύτερο… Δεν είχα όνειρο από μικρή να κάνω αυτό και να παίξω εκείνο».

«Εννοείται ότι έχω κατακτήσει κάποια πράγματα… Πήρα βραβείο και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Είναι επιβράβευση, αλλά αυτό που είναι πάνω, κατεβαίνει κιόλας. Η δουλειά μας έχει έναν κύκλο…».

