«Για σχεδόν τρεις μήνες έλειπα από το σπίτι μου».

Τους λόγους που την οδήγησαν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Ριφιφί», να μένει σε Airbnb αποκάλυψε η Ευαγγελία Μουμούρη, τονίζοντας πως η απομόνωση τη βοηθούσε ψυχολογικά.

Η ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια στον ρόλο της Όλγας -μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της- μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Στις δηλώσεις της ανέφερε ότι για σχεδόν τρεις μήνες ακολούθησε έναν μοναχικό τρόπο ζωής, αντίστοιχο με εκείνον της ηρωίδας που υποδυόταν.

Όπως εξήγησε, η απόφασή της να μη μένει στο σπίτι της εκείνο το διάστημα δεν ήταν απολύτως συνειδητή. «Δεν γύριζα στο σπίτι μου μετά τα γυρίσματα. Έκλεινα Airbnb κοντά στον χώρο των γυρισμάτων για να είμαι μόνη μου, να το βιώνω όλο μόνη μου. Δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο, ήταν μια διαδικασία που προέκυψε. Για σχεδόν τρεις μήνες έλειπα από το σπίτι μου και ακολούθησα έναν μοναχικό τρόπο ζωής, όπως ακριβώς και ο χαρακτήρας που υποδυόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzzqr0khlmp?integrationId=40599y14juihe6ly}