Σημαντική κάμψη καταγράφεται στις νέες αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραμονής μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα» στις αρχές του 2026, καθώς οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και η αύξηση του ελάχιστου ύψους επένδυσης φαίνεται να επηρεάζουν αισθητά τη ζήτηση από ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Ιανουάριο του 2026 υποβλήθηκαν 398 νέες αιτήσεις για την αρχική χορήγηση άδειας μόνιμου επενδυτή, έναντι 1.167 αιτήσεων τον ίδιο μήνα του 2025. Η διαφορά μεταφράζεται σε πτώση της τάξης του 63,5%, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού υποβολής νέων φακέλων.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στη συγκυρία που επικρατούσε την περυσινή χρονιά. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγραφεί έντονη κινητικότητα, καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές έσπευσαν να καταθέσουν αιτήσεις πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που επέτρεπε την εξασφάλιση άδειας διαμονής με τα προηγούμενα, χαμηλότερα όρια επένδυσης.

Το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» έχει πλέον αυστηροποιηθεί σημαντικά. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης αυξήθηκε στις 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας το κατώτατο όριο επένδυσης διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ.

Παρά τη μείωση στις νέες αιτήσεις, το πρόγραμμα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα. Ο συνολικός αριθμός ενεργών αδειών διαμονής που έχουν χορηγηθεί από την έναρξη του προγράμματος το 2014 ανέρχεται πλέον σε 28.589, εφόσον συνυπολογιστούν και οι ανανεώσεις της πρώτης πενταετίας.

Σε ετήσια βάση, το 2025 καταγράφηκαν 7.031 νέες αιτήσεις, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με τις 9.414 αιτήσεις του 2024, παρά το ιδιαίτερα δυναμικό πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.