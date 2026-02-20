Η ενδεχόμενη επένδυση είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία υποδομών ύψους 100 δισ. δολαρίων που είχαν ανακοινώσει οι δύο εταιρείες τον Σεπτέμβριο.

Η Nvidia βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επενδύσει έως και 30 δισ. δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο γύρου χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στα 730 δισ. δολάρια σε προ-χρηματιστηριακή βάση, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το CNBC.

Η ενδεχόμενη επένδυση είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία υποδομών ύψους 100 δισ. δολαρίων που είχαν ανακοινώσει οι δύο εταιρείες τον Σεπτέμβριο, διευκρίνισε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών. Το ποσό των 30 δισ. δολαρίων δεν συνδέεται με συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης ή εγκατάστασης υποδομών.

Η συμφωνία του Σεπτεμβρίου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς προέβλεπε πολυετή επένδυση της Nvidia στην OpenAI παράλληλα με την κατασκευή νέων υπερυπολογιστικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τότε πληροφορίες, η αρχική επένδυση των 10 δισ. δολαρίων θα υλοποιούνταν με την ολοκλήρωση της πρώτης μονάδας ισχύος ενός γιγαβάτ.

Παρότι η υπό συζήτηση επένδυση των 30 δισ. διαφέρει από το αρχικό πλαίσιο, η Nvidia θα μπορούσε να συμμετάσχει και σε μελλοντικούς γύρους χρηματοδότησης που θα ευθυγραμμίζονται με εκείνη τη δομή, ανέφερε η πηγή. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και οι όροι της παραμένουν υπό διαπραγμάτευση. Την πληροφορία για τις συνομιλίες μετέδωσε πρώτη η Financial Times.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει στο CNBC. Το τελευταίο διάστημα, ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με την τύχη της συμφωνίας υποδομών των 100 δισ. δολαρίων, ιδιαίτερα μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Ιανουάριο που ανέφερε ότι το deal έχει «παγώσει». Στην τριμηνιαία οικονομική της έκθεση τον Νοέμβριο, η Nvidia είχε επισημάνει ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών με την OpenAI ή για άλλες πιθανές επενδύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι η εταιρεία απολαμβάνει τη συνεργασία με τη Nvidia και ότι δεν κατανοεί την ένταση γύρω από το θέμα. Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο CNBC ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η εταιρεία θα επενδύσει στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI.

Παράλληλα, η OpenAI βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλους επενδυτές, με τον συνολικό γύρο να ενδέχεται να αγγίξει τα 100 δισ. δολάρια. Οι διαπραγματεύσεις έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, ο γύρος θα μπορούσε να κλείσει σε δύο φάσεις, αρχικά με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όπως η Amazon, η Microsoft και η Nvidia, και στη συνέχεια με τη συμμετοχή ευρύτερου επενδυτικού κοινού.