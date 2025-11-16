Πέντε συλλήψεις και ζημία άνω του 1,3 εκατ. ευρώ. Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛΑΣ.

Ένα πολυμελές και ιδιαίτερα οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε εύπορους επαγγελματίες μέσω δήθεν «επενδυτικών ευκαιριών» σε καζίνο, εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, γνωστοποιείται η εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε εύπορους επαγγελματίες μέσω ψευδεπίγραφων «επενδυτικών ευκαιριών» σε καζίνο.

Τα μέλη του κυκλώματος, χρησιμοποιώντας πολυτελείς σουίτες, πλαστά αποδεικτικά κερδών, μεγάλες ποσότητες μετρητών και ακόμη και σκηνοθετημένες ληστείες και «συλλήψεις», κατάφερναν να αποσπούν υψηλά χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.

Η ζημία υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατομμύρια ευρώ.Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς δρούσαν

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους

Επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

2 πλαστές επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

6 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.