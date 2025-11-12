Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της στρατηγικής επένδυσης της Παπαστράτος για τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μοντέλο βιώσιμης παραγωγής, με την ηλεκτρική διασύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,4 MW που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Η Παπαστράτος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης στην ιστορία της, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής λειτουργίας.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας και στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της Philip Morris International (PMI).

Η πρώτη φάση περιλάμβανε την εγκατάσταση και ηλεκτρική διασύνδεση ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού σταθμού στις οροφές των παραγωγικών κτιρίων. Το έργο, που χαρακτηρίζεται από υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις, περιλαμβάνει 4.000 ηλιακά πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, τα οποία αναμένεται να παράγουν 3,5 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως - ποσότητα αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης του εργοστασίου, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων, την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, δήλωσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελούν μονόδρομο, ωστόσο δεν είναι μια συνθήκη που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Για εμάς, η πράσινη μετάβαση είναι δέσμευση και ευθύνη που έχουμε αναλάβει εδώ και χρόνια. Με την πρώτη φάση της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης στην ιστορία μας, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το “Εργοστάσιο του Μέλλοντος”, που θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής».

Ο κ. Μαργώνης πρόσθεσε ότι η Παπαστράτος επενδύει στη δημιουργία μιας ανθεκτικής, βιώσιμης και ανθρώπινης «Βιομηχανίας του Αύριο», μετατρέποντας την τεχνολογία σε εργαλείο ουσιαστικής περιβαλλοντικής αλλαγής.