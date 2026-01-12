Κοινός παρονομαστής όλων των προσεγγίσεων παραμένει η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας του Διαχειριστή και η απρόσκοπτη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού του προγράμματος, ύψους 6 δισ. ευρώ.

Δύο διαφορετικές σχολές σκέψης συγκρούονται γύρω από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, σε μια περίοδο όπου τα σενάρια για το τελικό μοντέλο χρηματοδότησης πληθαίνουν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Κοινός παρονομαστής όλων των προσεγγίσεων παραμένει η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας του Διαχειριστή και η απρόσκοπτη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού του προγράμματος, ύψους 6 δισ. ευρώ. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, μια ΑΜΚ της τάξης του 1 δισ. ευρώ θεωρείται επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες της επόμενης περιόδου.

Η πρώτη σχολή σκέψης προκρίνει μια αύξηση κεφαλαίου που θα συνοδευτεί από την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή, κατά προτίμηση δυτικού, ο οποίος θα ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμα του ΑΔΜΗΕ και θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στη μετοχική του σύνθεση. Η δεύτερη σχολή εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ταχύτητα και η ασφάλεια της χρηματοδότησης, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέο επενδυτή στο παρόν στάδιο.

Το ζήτημα περιπλέκεται από τη γεωπολιτική συγκυρία και τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, καθώς στον ΑΔΜΗΕ συμμετέχει με ποσοστό 24% η κινεζική State Grid, διατηρώντας και ρόλο στο μάνατζμεντ. Παρ’ όλα αυτά, στο τραπέζι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνύπαρξης με δυτικό θεσμικό επενδυτή, ακόμη και βαρύ αμερικανικό όνομα, όπως η BlackRock, στο πλαίσιο μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης που υπαγορεύεται από τη λογική του γεωοικονομικού ρεαλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη εδώ και αρκετούς μήνες καταστεί κοινωνός αμερικανικού ενδιαφέροντος για πιθανή είσοδο επενδυτή στον Διαχειριστή, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στα σενάρια που εξετάζονται.

Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων επαφών και διαύλων επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα με αμερικανικούς θεσμικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και ειδικότερα στις υποδομές στρατηγικής σημασίας.

Ο ΑΔΜΗΕ, με το εκτεταμένο επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ και τον κομβικό του ρόλο στη διασύνδεση της χώρας με την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί προφανές σημείο αναφοράς αυτού του ενδιαφέροντος.