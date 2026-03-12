Παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής.

Παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Υπενθυμίζεται ότι το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε το αίτημα μετατροπής της ποινής της και πλέον θα κληθεί να εκτίσει στη φυλακή την ποινή των 5 ετών που της έχει επιβληθεί. Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, είναι η μόνη πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής που θα φυλακιστεί για πρώτη φορά μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Αντίθετα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αναστολή δόθηκε στους πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αντώνη Γρέγο, Στάθη Μπούκουρα, Δημήτρη Κουκούτση, αλλά και στους Τσακανίκα, Δασκαλάκη.

Μετατροπή προς πέντε ευρώ ημερησίως υπήρξε για την ποινή του Νίκου Μίχου.

Τέλος, δεκτό έγινε το αίτημα μετατροπής και για τους Θωμά Μαρία, Μάρκο Ευγενικό και Χρήστο Χατζηδάκη, που μένουν εκτός φυλακής.