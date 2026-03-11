«Ένιωθα ότι δεν πήγαινε κάτω η ανάσα μου και δεν κοιμόμουν…», πρόσθεσε η Κατερίνα Διδασκάλου.

Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μίλησε το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, η Κατερίνα Διδασκάλου, όπου αναφέρθηκε στη δουλειά της, την καριέρα της και την πίεση που έχει δεχτεί λόγω φόρτου εργασίας.

Η ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο που είχε «καεί» - όπως ανέφερε – από την πολλή δουλειά, με αποτέλεσμα να ξυπνάει τη νύχτα με πανικούς:

«Έχω νιώσει να καταρρέω οργανικά. Υπήρχε μία περίοδος, το 2023 που νομίζω ότι κάηκα λίγο από την πολλή δουλειά και άρχισα να ξυπνάω με πανικούς το βράδυ. Το ξεπέρασα μόνο με φυσικές μεθόδους και μιλώντας πολύ με τα παιδιά μου. Ένιωθα ότι δεν πήγαινε κάτω η ανάσα μου και δεν κοιμόμουν από τις δύο και μετά. Ήμουν πολύ κουρασμένη, κοιμόμουν 2-3 ώρες τη μέρα».

Με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε γελώντας σε έναν από τους εφιάλτες που βλέπει συχνά: «Έχουν αρχίσει και οι θεατρικοί εφιάλτες. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος εφιάλτης που τον βλέπω στα αγγλικά. Είμαι σε έναν διάδρομο και τρέχω με ένα φόρεμα εποχής και όσο τρέχω για να βγω, πλησιάζει η ατάκα, αλλά εγώ δεν ξέρω τι να πω, είμαι αλλόφρων, κοιτάω δεξιά και αριστερά και ζητάω να μου φέρουν το κείμενό μου. Μου το φέρνει κάποιος και οι σελίδες είναι άσπρες. Και ξυπνάω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzxvyv08wc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά την εικόνα της και την εξωτερική της εμφάνιση, εξήγησε ότι προσέχει και φροντίζει να ενυδατώνεται συχνά. Όπως τόνισε, για την ίδια, καταλυτικό ρόλο στη ζωή της έχει και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται και να χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο:

«Προσέχω πολύ την εικόνα μου γιατί είναι το προϊόν μου. Ενυδατώνομαι, πίνω πολύ νερό και προσέχω πολύ τι τρώω. Πιστεύω ότι η αγάπη για τον εαυτό μας ξεκινάει από αυτό, από το τι βάζουμε μέσα μας, και από σκέψεις».

Κλείνοντας, δεν δίστασε να αναφερθεί στην προσωπική της ζωής, λέγοντας: «Νομίζω ότι μου οφείλει ακόμα έναν έρωτα η ζωή, μαζί με μια αγγλόφωνη ταινία».